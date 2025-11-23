DE
Il souhaite parler avec Trump
Lula «très inquiet» de la présence militaire américaine près du Venezuela

Lula exprime sa vive inquiétude face au déploiement militaire américain près du Venezuela et appelle à éviter toute escalade, alors que Washington intensifie ses opérations antidrogue contestées dans les Caraïbes.
Publié: il y a 28 minutes
«Je suis très inquiet du dispositif militaire déployé par les Etats-Unis», a déclaré Lula en marge du G20.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président brésilien Lula s'est dit «très inquiet» dimanche de la présence militaire américaine en mer des Caraïbes, près du Venezuela, ajoutant qu'il comptait en discuter avec son homologue américain Donald Trump.

Les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, accompagné d'une flotte de navires de guerre et d'avions de chasse, pour mener des opérations antidrogue, ce que le président vénézuélien Nicolás Maduro dénonce comme une «menace» visant à le renverser.

«Je suis très inquiet du dispositif militaire américain déployé par les Etats-Unis en mer des Caraïbes. Cela me préoccupe grandement et j'ai l'intention d'en discuter avec le président Trump, parce que cela m'inquiète», a déclaré Lula à la presse à Johannesburg à l'issue du sommet du G20. «Je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir une guerre maintenant», a-t-il dit.

«Ne répétons pas l'erreur qui s'est produite dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Autrement dit, une fois qu'un coup de feu est tiré, il est difficile de prévoir comment cela se terminera», a mis en garde Lula, rappelant que son pays partageait une frontière avec le Venezuela.

«Il est donc important que nous essayions de trouver une solution avant que cela ne commence», a-t-il conclu.

Depuis septembre, les forces américaines ont attaqué plus de 20 navires soupçonnés de se livrer au trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et le Pacifique oriental, causant la mort de 83 personnes. Jugées «inacceptables» par le chef des droits de l'homme de l'ONU, les frappes prétendument liés au trafic de drogue violent le droit international relatif aux droits humains.

Les Etats-Unis vont désigner lundi comme organisation terroriste étrangère le Cartel des soleils qu'ils disent être dirigé par le président Maduro.

