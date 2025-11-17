Le président américain Donald Trump envisage de parler à Nicolas Maduro, sans toutefois exclure l'envoi de troupes au Venezuela. Les tensions ne cessent de monter dans la région à la suite du déploiement militaire américain dans les Caraïbes.

Trump assure qu'il «va parler» avec le président vénézuélien Nicolas Maduro «à un moment donné». Photo: Luis M. Alvarez

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré lundi qu'il parlera «à un moment donné» au président vénézuélien Nicolas Maduro, alors que le déploiement militaire des Etats-Unis au large du Venezuela fait monter les tensions dans la région. «A un moment donné, je vais lui parler», a déclaré à des journalistes le président américain dans le Bureau ovale, tout en ajoutant que Nicolas Maduro «n'a pas été bon pour les Etats-Unis».

Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, M. Trump a répondu: «Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien». «Nous devons simplement nous occuper du Venezuela», a-t-il ajouté, en accusant Caracas d'avoir «déversé des centaines de milliers de personnes issues des prisons dans notre pays».

Le président américain avait déjà évoqué dimanche de possibles «discussions» avec Nicolas Maduro. Les Etats-Unis ont déployé une armada dans les Caraïbes, officiellement pour y mener une campagne militaire contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

«Aucun problème» avec des frappes au Mexique

Le président américain a ensuite enchaîné en disant qu'il n'aurait «aucun problème» avec d'éventuelles frappes américaines au Mexique pour lutter contre les cartels de drogue. «Est-ce que je lancerais des frappes au Mexique pour mettre fin au trafic de drogue? Ça ne me pose aucun problème», a-t-il affirmé.

«Il y a de gros problèmes là-bas», a poursuivi le dirigeant républicain. Il a suggéré la possibilité de mener des frappes aériennes contre des bateaux suspectés de transporter de la drogue à l'image de ce que fait Washington dans les Caraïbes et le Pacifique.

Vingtaine de frappes américaines

Les Etats-Unis ont mené ces dernières semaines une vingtaine de frappes contre des embarcations qu'ils accusent – sans présenter de preuves – de transporter de la drogue, faisant au moins 83 victimes. Le déploiement militaire américain dans la région s'est considérablement renforcé avec l'arrivée toute récente du porte-avions Gerald Ford, le plus grand au monde.

Caracas accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» au Venezuela et s'emparer de son pétrole. Les Etats-Unis ont désigné ou s'apprêtent à le faire en parallèle à leur déploiement militaire plusieurs cartels de la drogue dans la région comme étant des «organisations terroristes étrangères», dont le «Cartel des Soleils» au Venezuela.