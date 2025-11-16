Publié: il y a 54 minutes

Le président du Venezuela a dénoncé comme «irresponsables» les nouveaux exercices militaires menés par Trinité-et-Tobago avec les Etats-Unis, prévus toute la semaine dans les Caraïbes.

Entre Maduro et Trump, la tension est à son comble. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié samedi d'«irresponsables» les nouveaux exercices militaires de Trinité-et-Tobago avec les Etats-Unis, dont les opérations en mer des Caraïbes contre le trafic de drogue irritent Caracas. Les manœuvres doivent avoir lieu de dimanche à vendredi. Elles sont les deuxièmes en moins d'un mois entre Washington et son petit allié insulaire voisin du Venezuela.

«Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a récemment annoncé des exercices irresponsables, prêtant ses eaux en face de l'Etat de Sucre [au Venezuela, ndlr] pour des exercices militaires qui prétendent être menaçants pour une république comme le Venezuela, qui ne se laisse menacer par personne», a lancé Nicolás Maduro lors d'un événement public à Caracas.

Le dirigeant a invité ses sympathisants des régions orientales du pays à organiser une «veillée et une marche permanente dans les rues» durant ces manœuvres, appelant à «se mobiliser avec une ferveur patriotique pour leur dire: 'Allez-vous-en, bateaux impérialistes'». Il a néanmoins exhorté la population à «ne tomber dans la provocation à aucun moment».

Porte-avions américains déployés

Les exercices entre Washington et Port-d'Espagne ont lieu alors que le déploiement militaire américain dans la région s'est considérablement renforcé avec l'arrivée toute récente du porte-avions Gerald Ford, le plus grand au monde.

Un destroyer américain avait déjà accosté en octobre à Trinité-et-Tobago pour d'autres entraînements que le Venezuela a qualifiés de provocation.

Les Etats-Unis mènent depuis septembre des frappes aériennes au large de l'Amérique latine contre des navires présentés, sans preuve, comme appartenant à des trafiquants de drogue. Ces attaques ont détruit au moins 21 navires lors de 20 assauts dans les eaux internationales, faisant au moins 80 morts. Cette campagne a nettement aggravé les tensions régionales, surtout avec le Venezuela.

Le président américain Donald Trump accuse son homologue vénézuélien d'être à la tête d'un cartel et la justice américaine offre une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture.