Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela ont progressé d'environ 23% au premier trimestre, portés par la hausse des exportations de pétrole brut vénézuélien.

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela bondissent de 23% au premier trimestre

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela bondissent de 23% au premier trimestre

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela ont augmenté de près de 23% au premier trimestre, poussés par les exportations vénézuéliennes de pétrole brut après la reprise des relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays, selon un rapport publié mardi. Les relations entre Caracas et Washington se normalisent depuis la capture de Nicolas Maduro en janvier par l'armée américaine.

D'après le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie vénézuélo-américaine (Venamcham), les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 3,3 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,7 milliards de dollars pour la même période en 2025. Les chiffres, issus de la Commission américaine du commerce international (USITC), indiquent que les exportations vénézuéliennes vers les Etats-Unis ont totalisé 1,875 milliard de dollars sur cette période, dont 97% correspondent à des ventes de brut (soit 1,810 milliard de dollars).

Le café arrive en tête des exportations non pétrolières du Venezuela vers les Etats-Unis, qui exportent quant à eux vers le territoire vénézuélien des céréales, des équipements électriques et des aliments pour animaux. Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro qui lui a succédé, a fait voter des lois ouvrant les secteurs pétrolier et minier au capital privé, et notamment aux investisseurs étrangers.

Les Etats-Unis, de leur côté, assouplissent graduellement les sanctions visant l'industrie pétrolière vénézuélienne, accordant de nombreuses licences permettant à des entreprises étrangères d'opérer dans le pays. Plusieurs compagnies pétrolières, dont le géant américain Chevron, déjà présent dans le pays, ont signé des accords avec le Venezuela au cours des derniers mois.