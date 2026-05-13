DE
FR

Dopés par le pétrole
Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela bondissent de 23% au premier trimestre

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela ont progressé d'environ 23% au premier trimestre, portés par la hausse des exportations de pétrole brut vénézuélien.
Publié: il y a 25 minutes
Delcy Rodriguez saluant le sous-secrétaire américain à l'Energie, Kyle Haustveit au palais de Miraflores, à Caracas.
Photo: AFP

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Venezuela ont augmenté de près de 23% au premier trimestre, poussés par les exportations vénézuéliennes de pétrole brut après la reprise des relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays, selon un rapport publié mardi. Les relations entre Caracas et Washington se normalisent depuis la capture de Nicolas Maduro en janvier par l'armée américaine.

D'après le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie vénézuélo-américaine (Venamcham), les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 3,3 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,7 milliards de dollars pour la même période en 2025. Les chiffres, issus de la Commission américaine du commerce international (USITC), indiquent que les exportations vénézuéliennes vers les Etats-Unis ont totalisé 1,875 milliard de dollars sur cette période, dont 97% correspondent à des ventes de brut (soit 1,810 milliard de dollars).

Le café arrive en tête des exportations non pétrolières du Venezuela vers les Etats-Unis, qui exportent quant à eux vers le territoire vénézuélien des céréales, des équipements électriques et des aliments pour animaux. Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro qui lui a succédé, a fait voter des lois ouvrant les secteurs pétrolier et minier au capital privé, et notamment aux investisseurs étrangers.

Les Etats-Unis, de leur côté, assouplissent graduellement les sanctions visant l'industrie pétrolière vénézuélienne, accordant de nombreuses licences permettant à des entreprises étrangères d'opérer dans le pays. Plusieurs compagnies pétrolières, dont le géant américain Chevron, déjà présent dans le pays, ont signé des accords avec le Venezuela au cours des derniers mois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus