Mauvaise nouvelle pour les vacanciers qui prévoient un séjour en Espagne. Dès le 1er décembre, une TVA de 10% s'appliquera à certaines locations touristiques.

La facture va grimper pour les Suisses

Solène Monney Journaliste Blick

Soleil, plages et facture salée: les vacances en Espagne coûteront plus cher d'ici quelques semaines. Dès le 1er décembre 2026, une TVA de 10% frappera les locations touristiques de 30 nuits ou moins, à l'exception des logements constituant la résidence principale de leur propriétaire. De Majorque à Barcelone, cette nouvelle taxe pourrait alourdir la facture des vacanciers.

Avec plus de 500'000 annonces de locations de courte durée sur Airbnb et Booking, selon les chiffres rapportés par le quotidien britannique «Metro», le marché touristique espagnol est colossal. Et si les propriétaires répercutent intégralement cette taxe sur leurs clients, une location à 1000 euros pourrait coûter 100 euros supplémentaires.

La colère gronde en Espagne

Derrière cette nouvelle taxe se cache une crise du logement qui secoue le pays depuis plusieurs années. A Barcelone, Madrid ou encore Valence, les habitants multiplient les manifestations contre l'explosion des loyers et la pénurie de logements. Dans leur viseur, les investisseurs immobiliers et les locations touristiques, accusés de chasser les résidents des centres-villes.

La colère a pris une nouvelle ampleur après l'expulsion, en septembre dernier, de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans. Devenue un symbole de la lutte pour le droit au logement, elle est décédée le 7 octobre, deux semaines après avoir perdu son appartement. Son histoire a déclenché une nouvelle vague de mobilisation dans le pays.

Et la crise est loin d'être terminée. Selon les prévisions de BBVA Research, il manquera près de 800'000 logements en Espagne d'ici 2027.

Les Suisses vont-ils bouder l'Espagne?

Pas sûr que cette hausse suffise à détourner les touristes suisses de leurs destinations favorites. Mais elle pourrait les pousser à regarder leurs réservations de plus près.

Car la hausse ne sera pas forcément identique pour tout le monde: certains propriétaires pourraient absorber une partie de la taxe, tandis que d'autres la répercuteront sur les vacanciers. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc comparer le prix total des hébergements, taxes et frais compris, plutôt que de se fier au seul tarif affiché par nuit.