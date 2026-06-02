A Majorque, les vacances coûtent toujours plus cher. Après les hôtels, les restaurants et les bars, les prix grimpent aussi sur les plages. Malgré ces hausses, les réservations explosent et les touristes changent leurs habitudes.

Les chaises longues disparaissent et les prix explosent sur les plages de Majorque

Les chaises longues disparaissent et les prix explosent sur les plages de Majorque

Martin Schmidt

Se prélasser sur la plage, bronzer au soleil et siroter un cocktail. En été, les plages de Majorque attirent d’innombrables visiteurs, dont de nombreux Suisses. Et cette année, l’île très prisée des touristes s’attend à une affluence encore plus forte. Depuis plusieurs mois, les grands portails de voyage annoncent déjà de nouveaux records de réservations.

Cette ruée a pourtant un coût. Les vols et les hôtels sont plus chers, les prix grimpent aussi dans les restaurants. Et les vacanciers devront désormais payer davantage pour louer une chaise longue et un parasol. Comme l’a d’abord rapporté «Bild», les tarifs ont fortement augmenté pour cet été.

Selon le média allemand, un ensemble composé de deux chaises longues et d’un parasol coûte désormais 30 euros par jour sur la très populaire Playa de Palma. C’est presque deux fois plus que l’an dernier, lorsque le même équipement coûtait encore 18 euros. Les familles sont les premières à ressentir cette hausse. Celles qui ne veulent pas payer ces montants se rabattent sur la serviette de plage et le parasol acheté à bas prix.

Des plages qui rétrécissent

Cette forte augmentation ne s’explique toutefois pas seulement par l’appétit des exploitants de plage. Le niveau de la mer monte et les plages de sable se réduisent. La ville de Palma a donc abaissé le nombre de chaises longues autorisées, qui passe de 6000 à 4400. Les communes ont aussi relancé les appels d’offres pour l’exploitation des plages, ce qui pousse les sociétés concernées à payer des loyers bien plus élevés.

Mais les hausses de prix ne s’arrêtent pas aux plages. Les hôtels, les magasins et les restaurants augmentent eux aussi leurs tarifs depuis plusieurs années. Avant Pâques, le secteur de la restauration a annoncé une nouvelle hausse des prix des repas et des boissons. Les professionnels justifient cette mesure par le renchérissement et par les conséquences de la guerre en Iran.

Le all-inclusive en plein essor

Ces augmentations répétées pèsent sur les habitudes des vacanciers. A Majorque, les séjours tout compris font leur grand retour. Il y a quelques années encore, ces formules séduisaient moins. Désormais, elles répondent à un besoin très concret: mieux maîtriser le budget des vacances.

Ce retour du tout compris explique en partie les critiques formulées l’été dernier par certains petits commerçants, restaurateurs et propriétaires de bars. Ils dénonçaient la présence de «touristes diesel», une expression peu flatteuse qui désigne des visiteurs qui dépensent peu d'argent sur place.

La stratégie touristique des autorités joue aussi un rôle. Majorque veut améliorer son image. L’objectif est d’attirer moins de touristes alcoolisés et davantage de visiteurs au fort pouvoir d’achat. Mais ce virage ne fait pas l’unanimité sur l’île: les touristes plus aisés ne dépensent pas forcément leur argent dans les grandes zones festives.