Une Américaine de 36 ans a été condamnée à la perpétuité aux Etats-Unis pour avoir empoisonné son mari avec du fentanyl en 2022. Après le meurtre, elle avait écrit un livre pour enfants sur le deuil de leur père.

Une mère de trois enfants condamnée pour avoir tué son mari

Une mère de trois enfants condamnée pour avoir tué son mari

AFP Agence France-Presse

Une Américaine qui a défrayé la chronique en écrivant un livre pour enfants sur le deuil, après avoir empoisonné elle-même son mari, a été condamnée à la perpétuité incompressible mercredi, selon plusieurs médias américains.

Reconnue coupable du meurtre en mars, Kouri Richins, mère de trois enfants, «est trop dangereuse pour être libre», a estimé le juge Richard Mrazik, selon le Salt Lake Tribune.

Cette affaire a secoué l'Utah (ouest) et fait grand bruit aux Etats-Unis. Car dans les mois suivant la mort de son mari, Kouri Richins avait écrit un livre pour enfants intitulé «Are You With Me?» ("Es-tu avec moi?"), destiné à faciliter le deuil de ses trois garçons.

Selon l'accusation, elle a tué son conjoint, Eric Richins, en mars 2022, en lui servant un cocktail dans lequel elle avait glissé du fentanyl, un opioïde de synthèse ultra-puissant. La boisson contenait cinq fois la dose létale.

Un héritage à plusieurs millions

Quelques semaines plus tôt, elle avait déjà essayé de l'empoisonner en glissant du fentanyl dans son sandwich, ce qui l'avait rendu extrêmement malade. Sa mort lui a permis d'hériter de 4 millions de dollars et de toucher 2 millions venus d'assurances décès qu'elle avait ouvertes derrière son dos, selon l'accusation.

Kouri Richins, 36 ans, a clamé son innocence tout au long de son procès et a maintenu son discours devant le tribunal mercredi. «Je suis brisée, brisée sans votre père, brisée sans vous, les garçons», a-t-elle assuré en s'adressant à ses enfants, a rapporté le Salt Lake Tribune. «Dieu ne m'a pas mise dans ce monde pour ôter une vie.»

«Je ne me sentirai pas en sécurité»

Elle a également reconnu des infidélités dans leur couple. «Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas votre père. Votre père est tombé amoureux de quelqu'un qui n'était pas moi», a-t-elle retracé, en conseillant à ses garçons de ne pas garder de secrets et de «toujours faire passer votre conjoint en premier».

Les trois enfants, qui étaient âgés de 9 ans, 7 ans et 5 ans au moment où leur père est mort, avaient eux préparé des lettres qui ont été lues par leurs psychologues devant le juge.

«Je ne me sentirai pas en sécurité si tu es dehors», a estimé l'un d'eux, en soulignant que leur mère «ne s'est jamais excusée» pour son acte. Un autre a exprimé sa «colère» et s'est dit soulagé de ne plus avoir à gérer sa mère, qui était «toujours saoule» après la mort de son mari. «Mon père me manque, mais ma vie d'avant ne me manque pas», a-t-il écrit.



