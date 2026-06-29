DE
FR

Une décision historique
La Cour suprême s'attaque à un passe-droit de la police américaine

Une décision historique de la Cour suprême des Etats-Unis renforce la protection de la vie privée. La police devra désormais justifier ses demandes d'accès aux données de localisation des téléphones.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
En 2018, la Cour suprême avait déjà imposé aux policiers d'obtenir des mandat pour accéder aux données géolocalisation.
Photo: Corbis via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a limité lundi les conditions dans lesquelles la police peut récupérer les données de localisation de tout utilisateur de téléphone portable dans un périmètre et un laps de temps définis.

A lire aussi
Trump nomme un ancien policier à la tête de l'ICE
Sans l'approbation du Sénat?
Trump nomme un ancien policier à la tête de l'ICE
Le nombre de décès de détenus de l'ICE inquiète l'ONU
Conditions alarmantes
Le nombre de décès de détenus de l'ICE inquiète l'ONU

En l'espèce, par six voix contre trois, celles des trois juges progressistes et de trois des six conservateurs, elle donne raison à un braqueur de banque condamné après avoir été identifié sur la base de l'historique de localisation Google enregistré sur son téléphone. «Un individu a une attente raisonnable de respect de sa vie privée pour les relevés de la localisation de son téléphone portable», écrit la juge progressiste Elena Kagan dans son arrêt rédigé au nom de la Cour.

Quatrième amendement de la Constitution en jeu

«La police empiète sur cet intérêt protégé constitutionnellement lorsqu'elle exige ces informations, même pour une durée limitée et de la part d'une entreprise technologique tierce», ajoute-t-elle. Une telle demande met en jeu le Quatrième amendement de la Constitution, qui protège les individus de toute arrestation, perquisition ou fouille arbitraires, conclut la juge Kagan.

La Cour renvoie donc le dossier à la cour d'appel pour déterminer si le mandat accordé à la police pour obtenir de Google les données des téléphones portables situés dans un rayon de 150 mètres de la banque, sur les 30 minutes précédant et suivant le moment du braquage, était «raisonnable». Le braqueur, qui s'était enfui avec 195'000 dollars, purge actuellement une peine de 12 ans de prison.

L'influente organisation de défense des droits civiques ACLU a salué dans un communiqué cette décision «qui confirme que les forces de l'ordre n'ont pas un chèque en blanc pour se livrer sans mandat à la surveillance des mouvements des gens». «Nous ne perdons pas notre droit à la vie privée simplement parce que nous utilisons un téléphone portable», souligne-t-elle.

Mandat nécessaire

Dans un précédent arrêt, en 2018, la Cour suprême avait déjà imposé aux policiers d'obtenir un mandat judiciaire pour accéder aux données de localisation d'une personne en particulier, également au nom du Quatrième amendement. Il s'agissait en l'occurrence d'un voleur à main armée qui dérobait à ses victimes leur téléphone portable, retrouvé par le «bornage» de son téléphone pendant plusieurs mois, grâce aux relevés fournis par son opérateur.

Google ne conserve plus les données d'historique de localisation sur ses serveurs et les a supprimées l'année dernière. D'autres entreprises technologiques continuent toutefois de collecter ces données.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus