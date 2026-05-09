Un avion de Frontier Airlines a percuté un piéton lors de son décollage à Denver vendredi soir, provoquant un incendie moteur. Les passagers ont été évacués en sécurité, au moins un blessé signalé.

Un piéton franchit le périmètre de sécurité et se fait happer par un avion

Un piéton franchit le périmètre de sécurité et se fait happer par un avion

AFP Agence France-Presse

Un individu ayant franchi le périmètre de sécurité de l'aéroport international de Denver aux Etats-Unis est décédé après avoir été percuté par un avion qui s'apprêtait à décoller, a indiqué samedi l'aéroport.

«Le piéton a franchi la clôture de périmètre et a été percuté à peine deux minutes plus tard alors qu'il traversait la piste. Le piéton est décédé, il ne s'agirait pas d'un employé de l'aéroport et son identité n'a pas encore été établie», a déclaré l'aéroport dans un communiqué.

L'accident a impliqué un avion de la compagnie aérienne Frontier et s'est déroulé vers 23H19 (05H19 GMT) locales vendredi.

Plusieurs hospitalisés

Parmi les passagers du vol en question, «douze personnes ont signalé des blessures légères et cinq d'entre elles ont été transportées vers des hôpitaux locaux», a fait savoir l'aéroport.

Un enregistrement audio publié plus tôt sur le site spécialisé ATC.com donnait à entendre l'échange entre un pilote et les contrôleurs aériens du site: «nous nous arrêtons sur la piste, nous venons de heurter quelqu'un, nous avons un incendie dans un moteur... Il y avait une personne qui traversait la piste».

Selon une déclaration de Frontier Airlines transmise à des médias, dont CNN, «de la fumée a été signalée dans la cabine et les pilotes ont interrompu le décollage. Les passagers ont ensuite été évacués en toute sécurité par les toboggans par mesure de précaution». L'appareil, un Airbus A321, comptait 224 passagers et sept membres d'équipage, d'après Frontier.