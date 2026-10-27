A une semaine des élections de mi-mandat, Donald Trump réagit furieusement aux moqueries de Barack Obama sur la rénovation de la Maison Blanche. Une rivalité politique qui s'enflamme de nouveau.

«Vous avez été un président pourri»: piqué sur sa salle de bal, Trump s'en prend à Obama

«Vous avez été un président pourri»: piqué sur sa salle de bal, Trump s'en prend à Obama

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a vivement répondu lundi aux moqueries du prédécesseur de son premier mandat Barack Obama, qui a comparé la Maison-Blanche rénovée à un restaurant de cheesecakes tenu par Saddam Hussein.

«Dire que c'est un Cheesecake Factory [une chaîne de restaurants américains populaires, ndlr] montre bien pourquoi vous avez été un président pourri», a lancé le président américain dans une diatribe de trois minutes, alors qu'il était interrogé sur les propos tenus par Barack Obama ce week-end.

«Les gens comme Obama, ils passeraient devant la porte d'entrée [...] Ils ne remarqueraient pas la saleté et la crasse sur des murs qui n'ont pas été nettoyés depuis des années», a ajouté le républicain à des journalistes, avant de partir en déplacement de campagne pour les élections de mi-mandat.

Barack Obama a participé ce week-end, à une semaine du scrutin, à des réunions électorales pour soutenir les candidats démocrates dans l'Ohio et le Michigan. Il y a livré une critique au vitriol du gouvernement de Donald Trump, dont il a dénoncé le «chaos» et la «cruauté».

Salle de bal et ornements dorés

Mais ce sont ses piques sur les travaux à la Maison-Blanche, auxquels Donald Trump tient particulièrement, qui semblent avoir le plus touché l'ex-promoteur immobilier. Ces travaux comprennent notamment la construction d'une immense salle de bal et l'ajout d'ornements dorés dans le bureau ovale.

«Il a transformé la Maison-Blanche en un endroit qui ressemble à un Cheesecake Factory ouvert par Saddam Hussein», a ainsi plaisanté Barack Obama samedi, en référence au dictateur irakien, exécuté en 2006 après l'invasion de l'Irak par les États-Unis.

Les deux hommes entretiennent une rivalité de longue date. Donald Trump avait lancé sa carrière politique en relayant une théorie du complot raciste et infondée, selon laquelle, le démocrate mentait sur son lieu de naissance et n'était, en réalité, pas né aux États-Unis.

Critiques à la pelle

Dimanche soir, le républicain de 80 ans a publié sur son réseau social Truth Social le plus long message de son histoire: un texte de 1300 mots, dans lequel il s'en prenait, non pas à l'Iran ou aux démocrates, mais à l'humoriste américain Bill Maher.

La semaine dernière, Donald Trump s'était également attaqué à plusieurs journalistes qui l'interrogeaient sur les élections de mi-mandat, lors desquelles les républicains risquent de perdre le contrôle du Congrès, ainsi que sur ses relations avec la Russie.