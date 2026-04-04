Pam Bondi est déjà la deuxième ministre que Donald Trump a renvoyée ce printemps. Le président s'entoure stratégiquement, mais demeure sous la menace d'une destitution en cas de victoire des Démocrates aux élections de mi-mandat.

Trump s'entoure de fidèles, mais s'expose à la menace de destitution

Trump s'entoure de fidèles, mais s'expose à la menace de destitution

Samuel Schumacher

On aurait presque pu croire que Donald Trump avait modéré son comportement. Pendant toute une année, il n'avait limogé personne et avait conservé même les personnages les plus excentriques dans son cabinet.

Celui qui criait chaque semaine «Vous êtes viré!» dans son émission télévisée «The Apprentice», lui qui avait destitué pas moins de 14 ministres lors de son premier mandat. Mais aujourd'hui, Trump semble avoir redécouvert le plaisir de licencier. Seulement, tout virer ne le protégera pas du plus grand danger qui le guette en 2027.

L'affaire Epstein a mis le feu aux poudres

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président américain a limogé sa ministre de la Justice Pam Bondi, un mois exactement après que la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a déjà été renvoyée.

Bien que Trump ait remercié son ancienne ministre sur sa plateforme Truth Social, c'est un secret de polichinelle que le président américain n'était pas satisfait de sa ministre de la Justice, dont la gestion de maladroite de l'affaire à déclenché le scandale des dossiers Epstein. Pam Bondi avait affirmé en février 2025 qu'elle était en possession d'une «liste de clients Epstein».

Trump doublement déçu

Cette déclaration a non seulement alimenté toutes sortes de théories sur les puissants réseaux du délinquant sexuel, mais a aussi mis en branle la machine politique à Washington. Dans un rare élan d'unité, Républicains et Démocrates ont décidé que le ministère de la Justice devait publier tous les dossiers Epstein.

La situation a mis Trump dans un certain embarras. Récemment encore, lorsque des enquêtes de presse ont fait naître des soupçons fondés selon lesquels le ministère de Pam Bondi n'avait pas rendu publics tous les documents et, en particulier, avait dissimulé une affaire dans laquelle Trump était personnellement accusé.

Pam Bondi avait commis une autre erreur majeur: elle n'a pas réussi à mettre les adversaires politiques de Trump derrière les barreaux. Ce n'était pourtant pas le rôle de la ministre, bien au contraire! Le système judiciaire américain est théoriquement conçu pour préserver l'Etat de droit, indépendamment de tout contrôle politique ou de toute pression présidentielle.

Licenciements en masse

Mais Donald Trump a toujours considéré le ministère comme une sorte d'agence de détectives privés financée par l'Etat, chargée de faire la chasse aux personnalités et aux adversaires politiques indésirables. Pam Bondi a toutefois échoué dans sa tentative de traduire en justice l'ancien chef du FBI James Comey ainsi que l'ancienne procureure de New York Letitia James, tous deux critiques déclarés du président américain. Dans les deux cas, le parquet compétent n'a pas retenu l'accusation portée par Bondi.

Ce que cette Floridienne a réussi à faire, ce sont des licenciements massifs dans plusieurs unités centrales d'enquête de l'appareil judiciaire. Le nombre de procureurs a diminué de 14%. Par des restructurations internes, Pam Bondi a de facto supprimé des services spécialisés chargés d'enquêter sur la corruption ou la fraude fiscale. Le magazine britannique «The Economist» en arrive à la conclusion suivante: «A cause de l'intervention de Bondi, toutes sortes de délits ne sont plus du tout poursuivis aux Etats-Unis.»

Remplacée par son avocate

C'est désormais Todd Blanche qui assure l'intérim à la tête du ministère de la Justice. Todd Blanche a été l'avocat privé de Trump à partir de 2023 et l'a représenté entre autres dans le procès du silence de Stormy Daniels – sans succès.

En été 2025, Todd Blanche s'est rendu chez la compagne d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans dans une prison du Texas. Là, Todd Blanche a fait dire à la délinquante sexuelle que l'ami d'Epstein, Trump, n'avait «jamais rien fait de répréhensible».

Trump bientôt destitué?

Même si Donald Trump s'entoure de fidèles, cela ne le protégera pas du plus grand danger juridique qui le menace. Si les républicains perdent les prochaines élections de mi-mandat début novembre (ce qui semble être le cas actuellement) et que les démocrates retrouvent la majorité à la Chambre des représentants et peut-être même au Sénat, une nouvelle procédure d'impeachment sera inévitablement engagée contre Trump.

Il est bien possible que lors du procès qui s'ensuivrait, l'idée que Trump puisse être destitué par la majorité des deux tiers ne paraisse plus totalement irréaliste. Après, la résistance au Big Boss s'accroît, même chez les Républicains.

Selon une théorie intrigante, lancée il y a une semaine par le stratège démocrate James Carville, Trump pourrait se licencier lui-même et se faire gracier par son successeur J.D. Vance afin d'échapper à l'humiliation de la destitution.