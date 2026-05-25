Des progrès dans les négociations, mais pas d'accord imminent

L'Iran a mentionné lundi des progrès dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre, tout en rejetant l'idée d'un accord imminent.

«Il est exact de dire que nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions en discussion», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors de son point presse hebdomadaire. «Mais de là à dire que la signature d'un accord est imminente, personne ne peut l'affirmer», a-t-il ajouté, accusant Washington d'être versatile.

Source: AFP