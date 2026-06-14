Dans une interview diffusée dimanche sur ABC News, l'ancien président a critiqué l'attitude du milliardaire républicain. Il explique notamment que la politique étrangère ne se résout pas par la force et les bombardements.

AFP Agence France-Presse

L'ancien président américain démocrate Barack Obama s'est montré sceptique quant à la possibilité qu'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran ne représente une «amélioration significative» par rapport à celui sur le nucléaire iranien négocié par lui-même en 2015, selon un extrait d'interview diffusé dimanche.

«Il est peu probable que tout accord voyant le jour soit sensiblement différent ou constitue une amélioration significative par rapport à l'accord que nous avions au départ», a déclaré l'ancien président dans un entretien à la chaîne ABC News. Ce dernier «a fonctionné pendant une longue période» avant «que les Etats-Unis ne s'en retirent», a-t-il poursuivi, faisant référence au retrait acté par Donald Trump pendant son premier mandat.

Eviter une guerre ouverte

Dans cet extrait, Barack Obama laisse entendre qu'il vaut mieux négocier un accord ne satisfaisant pas à 100% les exigences de Washington plutôt que de risquer une guerre ouverte. «Cela nous rappelle que, face à de nombreux problèmes de politique étrangère complexes, l'idée que nous pouvons simplement imposer notre volonté par la force ou bombarder pour trouver des solutions peut parfois sembler séduisante», mais qu'il vaut mieux «prendre le temps d'explorer les voies diplomatiques et d'épuiser les possibilités de conclure des accords qui ne résolvent pas 100% du problème mais en résolvent 80, 90%».

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«On pourrait penser que nous aurions tiré cette leçon depuis longtemps», a-t-il regretté. «J'espère que les bombardements cesseront et que les gens ordinaires ne souffriront plus des conséquences de la guerre», a également déclaré le démocrate.

Donald Trump avait affirmé samedi que les Etats-Unis signeraient dimanche un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prévoyant la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, une information non confirmée à ce stade par Téhéran.