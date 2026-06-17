L'ONU salue une contribution américaine de 800 millions

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a salué une aide américaine de 800 millions de dollars, annoncée mercredi. Ces fonds visent à soutenir 38 millions de personnes vulnérables dans 37 pays.

AFP Agence France-Presse

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, durement touché par les réductions de financements américains et européens, a salué mercredi une contribution de 800 millions de dollars (690 millions d'euros) des Etats-Unis.

Dans un communiqué, l'agence basée à Rome précise que ces fonds permettront de «soutenir ses opérations vitales d'aide alimentaire», au bénéfice de plus de 38 millions de personnes parmi les plus vulnérables, dans au moins 37 pays.

Le PAM avait annoncé début juin être confronté à un lourd déficit de financement, dans un contexte de besoins humanitaires croissants. Les contributions ont chuté à 6 milliards de dollars en 2025, contre 10 milliards en 2024. Cette baisse brutale des ressources intervient alors que les difficultés se multiplient, notamment en raison de la guerre au Moyen-Orient qui complique les opérations logistiques et fait exploser le coût de l'aide dans plusieurs régions.

Aider 110 millions de personnes

«A l'heure où les besoins dépassent les ressources, ce généreux soutien des Etats-Unis arrive à point nommé», s'est félicité Carl Skau, directeur exécutif par intérim du PAM. Le PAM entend venir en aide à 110 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde cette année, un objectif qui nécessiterait un budget de 13 milliards de dollars.