L'ONU à Genève est tendu.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Et si Genève perdait peu à peu son statut international? Le Secrétariat d'António Guterres – chef de l'ONU – a demandé ce 25 avril aux sièges de New York et de Genève des Nations unies de déterminer les postes qui pourraient être délocalisés, a révélé «Le Temps» ce mercredi 30 avril. La cause: une situation financière tendue. Ils ont deux semaines pour répondre à la requête, jusqu'au 16 mai prochain.

Cette demande est un nouveau coup dur pour l'ONU. Elle intervient après que le Programme alimentaire mondial a annoncé réduire entre 20 à 30% de son effectif.

A Genève, cela concernerait plus de 3500 postes. Le syndicat refuse de céder – d'autant plus un 1er mai – et appelle les employés à descendre dans la rue. La manifestation est prévue aux alentours de midi pour dénoncer les coupes budgétaires drastiques.