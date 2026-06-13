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Dubaï, clé des négociations avec l'Iran?
Cet accord secret à plusieurs milliards aurait rapproché Trump de la paix

Un accord secret entre les Emirats arabes unis et l’Iran pourrait débloquer plusieurs milliards de dollars et peser sur les négociations entre Téhéran et Washington pour mettre fin au conflit.
Publié: 06:33 heures
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Trump semble être proche de conclure un accord avec l'Iran.
Photo: AFP
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

L’éventuel accord de paix entre les Etats-Unis et l’Iran se fait attendre. Alors que Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’un accord était imminent, Téhéran n’a cessé de contredire le président américain. Pourtant, vendredi soir, 12 juin, Washington et Téhéran semblaient tout près d’une entente, alors que la Suisse a proposé aux deux parties de signer un éventuel accord à Genève. Fausse alerte, spéculations ou paix en vue? Difficile à dire pour l’instant, dans un conflit imprévisible où chaque geste semble relever du calcul stratégique.

Alors que l’Iran a réfuté pendant des semaines l’existence d’un accord avec Donald Trump, un chèque à onze chiffres semble avoir changé la donne, selon des informations de Reuters publiées vendredi 12 juin. Un accord secret pourrait être à l’origine de ce revirement et faciliter la conclusion d’un texte destiné à mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient depuis plusieurs mois.

Des milliards pour sauver Dubaï

Les Emirats arabes unis auraient accepté de débloquer plusieurs milliards de dollars pour l’Iran, selon quatre sources citées par Reuters. Les montants évoqués varient entre 10 et 20 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards auraient déjà été versés. Cet accord interviendrait après plusieurs attaques iraniennes contre les Emirats arabes unis, dont une frappe contre le port de Fujairah le 4 mai. Reuters précise ne pas avoir pu déterminer si ces fonds appartenaient à Abou Dhabi ou s’il s’agissait d’avoirs iraniens gelés.

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Ce geste s’inscrirait dans les négociations entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran. Ce versement colossal permettrait à chaque camp de préserver ses lignes rouges. L’Iran pourrait présenter ces fonds comme une compensation pour les dommages subis et, en échange, s’engager à cesser ses attaques contre les Emirats arabes unis. Abou Dhabi chercherait, de son côté, à garantir sa sécurité et à préserver le statut économique de Dubaï. Les Etats-Unis assurent qu’aucun fonds ne sera débloqué pour l’Iran en échange d’un accord.

Cet accord tenu secret pourrait marquer un tournant spectaculaire dans la résolution du conflit. Ces derniers mois, les relations entre les Emirats arabes unis et l’Iran ont été marquées par une forte animosité. Les attaques iraniennes ont notamment perturbé l’aviation, affecté le tourisme, vidé les hôtels de Dubaï, poussé certains expatriés à fuir et ébranlé la réputation de sécurité de cette place économique majeure.

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