Le pape Léon XIV défend le devoir électoral après avoir voté aux midterms

Le pape Léon XIV, premier pontife américain, a voté par correspondance pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Né à Chicago, il participe régulièrement aux scrutins pour défendre la démocratie.

AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV, premier souverain pontife américain de l'Histoire, a voté pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, comme «chaque fois qu'il en a eu l'occasion», a indiqué vendredi le service de presse du Vatican dans un communiqué.

«Le pape Léon XIV a exercé son droit de vote en tant que citoyen des États-Unis chaque fois qu'il en a eu l'occasion» et «conformément à cette pratique bien établie de participation civique, le pape a envoyé son bulletin de vote par courrier à Chicago», précise le communiqué. C'est la première fois qu'un pape annonce avoir exercé son droit de vote.

Pas «un grand fan»

Le pape américain, né à Chicago, «a également confirmé que, pendant les années où il a résidé au Pérou, il a exercé son droit de vote chaque fois qu'il en a eu l'occasion», ajoute la même source. «Le Saint-Père exprime sa conviction quant au droit et au devoir des citoyens de participer aux processus démocratiques», selon le bref communiqué.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est à plusieurs reprises ces derniers mois opposé au président américain Donald Trump, notamment sur la question du traitement réservé aux migrants aux États-Unis ou encore à propos de la guerre en Iran.

En avril, dans un contexte international tendu par le conflit au Moyen-Orient, le président américain s'était livré à une diatribe contre le souverain pontife, disant ne pas être «un grand fan» de Léon XIV et ne pas vouloir «d'un pape qui critique le président des Etats-Unis».

«Le pape Léon est FAIBLE face à la criminalité, et catastrophique en matière de politique étrangère», avait ensuite écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Léon XIV avait répliqué ne pas avoir «peur» de l'administration américaine et avoir le «devoir moral» de s'exprimer en faveur de la paix.

Elections le 3 novembre

Les élections américaines de mi-mandat doivent se tenir le 3 novembre. En septembre, Léon XIV avait exhorté les fidèles à se défaire de «toute passivité et indifférence» face à l'actualité. «Nous ne pouvons pas rester des spectateurs passifs ; nous devons au contraire écouter avec notre coeur, nous laisser interpeller et nous engager», avait-il déclaré lors d'une audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.

Robert Francis Prevost, tel qu'il était connu avant son élection en tant que pape, a voté aux primaires démocrates en 2008 et 2010, ainsi qu'à trois primaires républicaines au cours des années suivantes, selon le New York Times, qui cite des registres d'État et locaux. Lors des élections primaires dans l'Illinois, les électeurs peuvent choisir le bulletin de vote de n'importe quel parti, et Prevost avait varié ses choix, précise le journal. Robert Francis Prevost a passé près de deux décennies comme missionnaire puis évêque au Pérou et possède la double nationalité américaine et péruvienne.