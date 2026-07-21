Le chanteur américain D4vd, 21 ans, est accusé d'avoir poignardé et démembré Celeste Rivas Hernandez, une adolescente, après qu'elle aurait menacé de révéler leur relation. Une audience s'est ouverte mardi à Los Angeles.

Le corps de la victime du chanteur D4vd était «méconnaissable»

Le corps de la victime du chanteur D4vd était «méconnaissable»

AFP Agence France-Presse

Le corps de l'adolescente démembrée retrouvé dans la Tesla du chanteur américain D4vd était «méconnaissable», a témoigné un enquêteur devant un tribunal de Los Angeles mardi, lors d'une audience marquée par la diffusion des photos de son cadavre.

Le récit macabre de l'inspecteur Joshua Byers a rythmé le premier jour de cette audience préliminaire, destinée à évaluer s'il y a assez d'élements pour organiser un procès contre l'artiste. D4vd, David Anthony Burke de son vrai nom, est accusé d'avoir poignardé à mort puis démembré à la tronçonneuse Celeste Rivas Hernandez, une adolescente mineure qui menaçait de ruiner sa carrière musicale en révélant les relations sexuelles qu'ils auraient eu dès ses 13 ans.

Lorsque la police a ouvert la Tesla du chanteur, remorquée en septembre 2025 dans une fourrière d'Hollywood, le véhicule exhalait l'«odeur très caractéristique» d'un corps en décomposition, a raconté l'inspecteur Byers. Photos sinistres à l'appui, il a expliqué avoir trouvé un grand sac noir dans lequel était placé un torse surmonté d'un visage impossible à identifier.

«Il y avait un degré de décomposition tel que le décollement de la peau (...) le rendait méconnaissable», a-t-il détaillé. Dans un second sac noir, la police a trouvé les bras et les jambes de la victime, découpés. Le corps est resté quatre mois dans le véhicule, selon l'accusation.

«Romantic Homicide»

Agé de 21 ans, D4vd est poursuivi pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre. Il plaide non coupable et risque l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort. Le meurtre dont il est accusé suscite beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, notamment car l'oeuvre de l'artiste semblait y faire écho de manière prémonitoire. Le chanteur de R&B, qui s'est notamment produit au festival Coachelle, est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.

Lunettes carrées sur sa tenue orange de détenu, l'artiste n'a pas cillé mercredi face au tribunal lorsque les photos du corps de la victime ont été présentées. Selon l'accusation, il aurait rencontré Celeste Rivas Hernandez lorsqu'elle avait 11 ans, avant d'avoir des relations sexuelles avec elle à ses 13 ans.

D'après l'enquête, il aurait passé de longues périodes avec elle, alors que l'adolescente a été portée disparue à plusieurs reprises par sa famille dans les mois précédant sa mort. Mais lorsqu'il a ouvert la porte aux agents du shérif recherchant la jeune fille, il a nié savoir qu'elle était mineure, selon une vidéo diffusée mardi.

«Elle m'a dit qu'elle avait 18 ans», le voit-on dire, décontracté, sur les images. L'audience doit durer «trois à cinq jours», a expliqué à la presse le procureur de Los Angeles, Nathan Hochman. Le magistrat a assuré que le parquet allait «largement atteindre» les pré-requis pour juger D4vd lors d'un procès.