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Corps retrouvé dans un coffre
Le rappeur D4vd inculpé pour l'assassinat d'une ado aux Etats-Unis

Le rappeur américain de 21 ans a été inculpé à Los Angeles pour l'assassinat d'une adolescente de 13 ans retrouvée démembrée dans le coffre de sa Tesla en septembre dernier.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Le corps de la victime avait été retrouvé dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom de l'accusé.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le jeune talent du rap D4vd a été inculpé lundi pour l'assassinat d'une adolescente américaine, dont le corps en décomposition avait été retrouvé dans le coffre d'une Tesla immatriculée à son nom à Los Angeles, a annoncé le procureur de la ville.

Le rappeur de 21 ans encourt la prison à perpétuité incompressible, voire la peine de mort, a précisé le magistrat, Nathan Hochman. Le chef d'accusation d'assassinat est assorti de circonstances aggravantes, comprenant «notamment des actes sexuels répétés, des actes sexuels obscènes et lubriques avec une personne âgée de moins de 14 ans, ainsi que la mutilation d'un cadavre».

Le corps de la victime, Celeste Rivas, avait été retrouvé démembré et en état de décomposition dans la Tesla du chanteur le 8 septembre dernier.

Odeur nauséabonde

L'adolescente était alors portée disparue depuis de nombreux mois. Originaire du comté de Riverside, au sud-est de Los Angeles, elle avait disparu lorsqu'elle était âgée de 13 ans. La police avait découvert le corps après avoir été appelée dans une fourrière de Hollywood par des employés et des voisins qui se plaignaient d'une odeur nauséabonde émanant d'une voiture.

D'après les enquêteurs, la voiture est restée garée pendant près d'un mois dans ce coin huppé de la ville, non loin d'un restaurant Tesla récemment ouvert par Elon Musk, avant d'être mise à la fourrière.

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Ce meurtre horrible a suscité beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, notamment car l'oeuvre de D4vd semblait y faire écho. Le jeune homme est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.


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