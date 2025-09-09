DE
Odeur nauséabonde
Cadavre en décomposition dans la Tesla d'un célèbre rappeur

Un corps en décomposition a été découvert dans le coffre d'une Tesla à Hollywood, immatriculée au nom du rappeur D4vd. La police de Los Angeles enquête sur cette macabre découverte, signalée par des voisins alertés par une odeur nauséabonde.
D4vd est devenu célèbre en 2022 grâce à TikTok.
Photo: IMAGO/NurPhoto
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un cadavre en décomposition a été retrouvé à Hollywood dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom de la star montante du rap américain D4vd, ont rapporté mardi la police et les médias.

Les voisins d'une fourrière ont appelé la police lundi pour signaler une odeur nauséabonde provenant du site, situé dans le célèbre quartier de Los Angeles. A leur arrivée, les agents ont déclaré avoir trouvé un corps en décomposition enveloppé dans une bâche en plastique dans le coffre. «Nous avons été avertis ce matin, et la voiture est ici depuis quelques jours», a expliqué à la presse Robert Peters, de la police de Los Angeles.

Succès fulgurant sur TikTok

Le véhicule est immatriculé au Texas, au nom de David Anthony Burke, dont le nom de scène est D4vd, selon la chaîne d'information ABC7. Agé de 20 ans, D4vd devait se produire mardi à Minneapolis (nord du pays), dernière étape de sa tournée mondiale. Le jeune homme est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.

D4vd a continué à publier sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour promouvoir son nouvel album, mais n'a fait aucune référence à cette macabre découverte.

La fourrière où le cadavre a été retrouvé se trouve à deux pas du nouveau Tesla Diner, un restaurant dédié à la marque automobile d'Elon Musk, qui a ouvert ses portes en grande pompe à Hollywood en juillet.


