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Rapports d'autopsie attendus
L'audience du fils de Rob Reiner, soupçonné de son meurtre, reportée

Nick Reiner, fils du célèbre cinéaste Rob Reiner, accusé d'avoir tué ses parents à Los Angeles en décembre, comparaitra en septembre. Les rapports d'autopsie sont toujours attendus.
Publié: il y a 28 minutes
Nick Reiner est soupçonné d'avoir tué ses parents.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'examen des accusations contre le fils du cinéaste Rob Reiner, Nick, soupçonné du meurtre de ses parents, a été repoussé à septembre par un tribunal de Los Angeles, dans l'attente des rapports d'autopsie.

Rob Reiner, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d'honneur», et sa femme Michele Singer Reiner, ont été poignardés à mort le 14 décembre dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles.

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Nick Reiner jugé ce mercredi pour le meurtre de ses parents

Leur fils cadet, Nick, qui a souffert de problèmes de santé mentale et a des antécédents de toxicomanie, est poursuivi pour assassinat après ce double homicide qui a choqué Hollywood. La veille des meurtres, il aurait perturbé une fête organisée par l'humoriste Conan O'Brien, où il était invité avec eux, selon les médias américains. Il s'y serait violemment disputé avec son père.

Plus de temps pour analyser

L'audience de mercredi devait initialement servir à fixer une date pour déterminer si les éléments dans cette affaire étaient suffisants pour justifier un procès.

Mais la défense de Nick Reiner a réclamé plus de temps pour rassembler des éléments à décharge, et le bureau du procureur de Los Angeles a également indiqué que les rapports d'autopsie n'étaient toujours pas prêts. Le juge a donc fixé une nouvelle date d'audience au 15 septembre.

Il plaide non coupable

Agé de 32 ans, Nick Reiner a comparu en tenue de prison jaune et bleue. Il a plaidé non coupable en février et risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort - qui n'est pas formellement abolie en Californie, malgré un moratoire sur les exécutions capitales. Il reste en détention provisoire.

La semaine dernière, son frère aîné Jake a confié vivre un «cauchemar éveillé» depuis la mort de ses parents, dans un message assurant que le couple a toujours témoigné un amour «véritablement inconditionnel» envers Nick, sa soeur Romy et lui-même.

«Ils étaient les dernières personnes au monde à mériter ce qui leur est arrivé», a-t-il insisté. «Ils méritaient d'être aimés, ils méritaient d'être respectés, et surtout, ils méritaient d'être appréciés pour tout ce qu'ils nous ont donné, à nous trois, et au monde entier.»


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