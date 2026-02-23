DE
FR

Il risque la prison à vie
Le fils du cinéaste Rob Reiner plaide non coupable du meurtre de ses parents

Accusé du meurtre de ses parents, le fils du réalisateur Rob Reiner a plaidé non coupable lundi. Les victimes avaient été retrouvées poignardées à mort dans leur maison de Brentwood.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
1/2
Nick Reiner a été diagnostiqué schizophrène.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le fils du cinéaste Rob Reiner a plaidé non coupable lundi devant un tribunal de Los Angeles pour le meurtre de ses parents. Nick Reiner est accusé d'assassinat, pour ce double homicide qui a bouleversé Hollywood en décembre.

A lire aussi
Le fils du cinéaste Rob Reiner attendu au tribunal pour le meurtre de ses parents
Fils du réalisateur Rob Reiner
Nick Reiner jugé ce mercredi pour le meurtre de ses parents
Le fils du cinéaste Rob Reiner va être inculpé pour le meurtre de ses parents
Il risque la peine de mort
Le fils du cinéaste Rob Reiner sera inculpé pour le meurtre de ses parents

Les corps de son père, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d'honneur», et de sa mère, Michele Singer Reiner, ont été retrouvés sans vie le 14 décembre, dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Le réalisateur de 78 ans et sa femme de 70 ans avaient été poignardés à mort.

Antécédents de toxicomanie

La santé mentale de leur cadet, qui a des antécédents de toxicomanie et a été diagnostiqué comme schizophrène il y a plusieurs années, risque d'être au centre de cette affaire. Il risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort, car elle n'est pas formellement abolie en Californie – l'Etat démocrate a seulement instauré un moratorium sur les exécutions capitales depuis 2019.

A ce stade, il est courant de plaider non coupable quelle que soit la stratégie choisie par la défense ensuite. Nick Reiner n'a pas obtenu de libération sous caution et restera en détention avant de comparaître à nouveau devant le tribunal le 29 avril.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus