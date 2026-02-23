Accusé du meurtre de ses parents, le fils du réalisateur Rob Reiner a plaidé non coupable lundi. Les victimes avaient été retrouvées poignardées à mort dans leur maison de Brentwood.

Le fils du cinéaste Rob Reiner plaide non coupable du meurtre de ses parents

Le fils du cinéaste Rob Reiner a plaidé non coupable lundi devant un tribunal de Los Angeles pour le meurtre de ses parents. Nick Reiner est accusé d'assassinat, pour ce double homicide qui a bouleversé Hollywood en décembre.

Les corps de son père, cinéaste de renom à qui l'on doit notamment «Quand Harry rencontre Sally» et «Des hommes d'honneur», et de sa mère, Michele Singer Reiner, ont été retrouvés sans vie le 14 décembre, dans leur villa du quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles. Le réalisateur de 78 ans et sa femme de 70 ans avaient été poignardés à mort.

Antécédents de toxicomanie

La santé mentale de leur cadet, qui a des antécédents de toxicomanie et a été diagnostiqué comme schizophrène il y a plusieurs années, risque d'être au centre de cette affaire. Il risque l'emprisonnement à perpétuité incompressible, voire la peine de mort, car elle n'est pas formellement abolie en Californie – l'Etat démocrate a seulement instauré un moratorium sur les exécutions capitales depuis 2019.

A ce stade, il est courant de plaider non coupable quelle que soit la stratégie choisie par la défense ensuite. Nick Reiner n'a pas obtenu de libération sous caution et restera en détention avant de comparaître à nouveau devant le tribunal le 29 avril.