Le fils du réalisateur Rob Reiner, Nick, 32 ans, sera inculpé pour le meurtre de ses parents, retrouvés morts à leur domicile de Los Angeles. Soupçonné de les avoir poignardés, il encourt la prison à vie ou la peine de mort.

Le fils du cinéaste Rob Reiner va être inculpé pour le meurtre de ses parents

Le fils du cinéaste Rob Reiner va être inculpé pour le meurtre de ses parents

ATS Agence télégraphique suisse

Le fils du cinéaste renommé Rob Reiner va être inculpé pour les meurtres de ses parents retrouvés morts dimanche dans leur luxueux domicile de Los Angeles, a annoncé mardi le procureur de la ville. Nick Reiner, 32 ans, qui a des antécédents d'addictions remontant à l'adolescence, risque la peine de mort s'il est reconnu coupable, a précisé Nathan Hochman.

Il sera inculpé de «deux chefs de meurtre avec la circonstance aggravante que les meurtres sont multiples, a-t-il déclaré. Il fait également l'objet d'une accusation particulière pour avoir personnellement utilisé une arme dangereuse et mortelle, à savoir un couteau. Ces chefs sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de la peine de mort. Nick Reiner est détenu sans caution.»

De graves problèmes d'addiction

Rob Reiner a été découvert mort dimanche au côté de son épouse, la photographe Michele Singer, dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne. Leur fils a été interpellé dans la soirée de dimanche. Il devrait être inculpé dès qu'il sera en état de comparaître pour ce double meurtre, dont le mobile reste à ce stade inconnu. Il a été déclaré médicalement inapte à comparaître mardi. «Chaque détenu doit obtenir une autorisation médicale avant de pouvoir être transféré, a expliqué à la presse son avocat, Alan Jackson. Les services du shérif évalueront la situation au jour le jour».

Selon les médias américain, Rob Reiner, 78 ans, et son épouse de 68 ans ont été poignardés. Nick Reiner avait perturbé une fête de fin d'année où il était invité avec ses parents la veille des meurtres, a rapporté NBC News. Il est tombé dans l'addiction dès son adolescence, selon la presse américaine, qui fait le récit de cures de désintoxication à répétition et même d'un moment passé à vivre à la rue.

C'est en s'inspirant de sa propre expérience qu'il avait coécrit un film réalisé par son père, «Being Charlie» (2015), qui raconte le difficile rétablissement d'un fils de célébrités ravagé par les drogues. Cinéaste éclectique et citoyen résolument engagé, Rob Reiner a eu une longue carrière à Hollywood, comme acteur et réalisateur.

Un militant de gauche, proche des démocrates

De la comédie romantique – «Quand Harry rencontre Sally» – au thriller terrifiant - «Misery», adapté d'un roman de Stephen King … en passant par le récit initiatique – "Stand by me" qui a révélé River Phoenix –, Rob Reiner a essayé tous les genres, souvent avec succès. n marge de ses activités à Hollywood, Rob Reiner était un militant de gauche, proche des démocrates. Il défendait le droit au mariage pour tous et restait un critique virulent du gouvernement de Donald Trump.

Lundi, le président américain a attribué le meurtre du cinéaste à son anti-trumpisme «enragé», un message virulent qui a outré jusque dans le camp conservateur.