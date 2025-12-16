La police soupçonne Nick Reiner d'être à l'origine du meurtre de ses parents, Rob et Michele Reiner. Une violente dispute lors d'une fête de Noël aurait précédé le drame. Qui plus est, plusieurs traces de sang ont été retrouvées dans sa chambre d’hôtel.

Le personnel de l'hôtel a constaté une «douche pleine de sang» dans la chambre de Nick Reiner

Gabriel Knupfer

De nouveaux éléments émergent après le terrible meurtre de Rob Reiner et de son épouse Michele Singer Reiner. Selon la police de Los Angeles, une violente dispute aurait éclaté quelques heures plus tôt entre les parents et leur fils Nick Reiner, désormais inculpé de meurtre.

Comme le rapporte le «New York Post», une tension familiale qui couvait depuis longtemps aurait dégénéré lors d'une soirée de Noël de l'animateur de talk-shows Conan O'Brien, samedi 13 décembre. Les parents auraient demandé à leur fils, toxicomane depuis plusieurs années, de suivre une nouvelle cure de désintoxication. Celui-ci aurait brutalement refusé.

Peu après la fête, vers 4h du matin, Nick Reiner se serait rendu à l'hôtel Pierside Santa Monica. Le personnel de l'hôtel a découvert plus tard une mare de sang dans sa douche ainsi qu'une traînée rouge partant du lit. Les fenêtres étaient pour leur part recouvertes de draps. Le personnel a déclaré déclaré que Nick Reiner semblait très agité lors de son arrivée à l'hôtel. C'est finalement à Exposition Park, à Los Angeles, à 15 kilomètres du domicile de ses parents, qu'il a été arrêté, comme l'a rapporté le «Daily Mail».

Pétage de plombs à la fête

Nick Reiner aurait «pété les plombs» lors de la fête et aurait fait «peur à tout le monde», relate le «New York Post». Un ami de la famille a confié au journal que Rob avait dit aux invités qu'ils avaient peur pour leur fils et qu'ils craignaient que son état mental ne se détériore.

Moins de 24 heures plus tard, Nick se serait rendu au domicile de ses parents et les auraient brutalement assassinés. Selon le magazine «People», c'est sa petite soeur Romy qui aurait découvert les corps. Nick Reiner a par la suite été arrêté par la police et placé en détention provisoire.

17 fois en cure de désintoxication

Nick Reiner lutte contre une addiction depuis de nombreuses années et a suivi 17 cures de désintoxication depuis ses 15 ans. Il a également inspiré le film semi-autobiographique «Being Charlie», co-écrit avec son père.

Rob Reiner faisait partie des plus grands noms d'Hollywood. Des œuvres telles que le film d'aventure «Stand by Me», la comédie «Quand Harry rencontre Sally», ainsi que le thriller «Misery» sont aujourd'hui mondialement connues.