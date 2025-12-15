Rob Reiner et son épouse Michele sont décédés, a annoncé leur famille. En parallèle, la police de Los Angeles enquête sur un homicide apparent après la découverte de deux corps poignardés à leur domicile de Brentwood. Elle ne confirme pas pour l'heure leur identité.

Dimitri Faravel et Gabriel Knupfer

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner», a déclaré un porte-parole de la famille dans un communiqué publié dimanche soir, confirmant la mort du réalisateur hollywoodien et de son épouse. Aucun détail supplémentaire n’a été donné à ce stade.

Plus tôt dans la journée, la police de Los Angeles avait indiqué enquêter sur un homicide apparent après la découverte de deux personnes mortes au domicile de Rob Reiner, dans le quartier de Brentwood. Selon CNN, les autorités sont intervenues vers 15h40 (heure locale) et ont trouvé les corps d’un homme de 78 ans et d’une femme de 67 ans. D’après des sources policières, les victimes auraient été poignardées.

Le chef adjoint de la police de Los Angeles, Alan Hamilton, a déclaré lors d'une conférence de presse que la police ne révélerait pas l'identité des deux personnes. Il a ajouté que ces informations proviendraient du médecin légiste du comté de Los Angeles.

«Une figure emblématique du cinéma»

La disparition du couple a provoqué une vague d’émotion, notamment dans la sphère politique et culturelle. L’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a qualifié la nouvelle de «dévastatrice», évoquant une «agression mortelle» contre le réalisateur et son épouse. Sur le réseau X, elle a salué Rob Reiner comme «une figure emblématique du cinéma», rappelant qu’il «nous a fait rire, pleurer et réfléchir à travers ses films».

Marié à Michele Singer depuis 1989 et père de trois enfants – Jake, Nick et Romy –, Rob Reiner était une figure majeure d’Hollywood. Il est le réalisateur de films devenus cultes comme «Quand Harry rencontre Sally», «Stand By Me» ou «This Is Spinal Tap».