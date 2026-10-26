Selon CNN, les Etats-Unis disposent de forces suffisantes dans la région pour frapper l’Iran dans les 96 heures suivant un ordre de Donald Trump. Le moment et l’ampleur d’une intervention restent toutefois incertains.

L’armée américaine serait prête à attaquer l’Iran en 96 heures

L’armée américaine serait prête à attaquer l’Iran en 96 heures

En bref Selon CNN, les Etats-Unis disposent désormais de forces suffisantes dans la région pour lancer de nouvelles frappes contre l’Iran.

L’armée américaine serait en mesure d’exécuter les ordres de Trump dans un délai de 96 heures, mais le calendrier d’une éventuelle offensive reste incertain.

Les frappes pourraient viser des infrastructures énergétiques, des sites militaires et nucléaires iraniens.

Téhéran pourrait riposter en ciblant du personnel américain.

Mattia Jutzeler

De nouvelles informations font état d’éventuelles frappes américaines en Iran. Selon plusieurs sources proches du gouvernement citées par CNN, les forces militaires déployées dans la région seraient désormais suffisantes pour mener de nouvelles opérations contre l'Iran. Début octobre, l’armée américaine avait notamment dépêché un troisième porte-avions dans la région, l’USS Theodore Roosevelt.

D’après le média américain, l’armée serait en mesure d’exécuter de nouveaux ordres de Donald Trump dans un délai de 96 heures. La nature exacte de ces instructions et le moment où le président pourrait les donner restent toutefois inconnus.

Selon les responsables cités par CNN, Donald Trump semblerait privilégier des «mesures de grande envergure» contre l’Iran après les élections de mi-mandat américaines de novembre. Une intervention militaire pourrait néanmoins être ordonnée «à tout moment avant la fin de l’année», précisent ces sources.

Le personnel américain dans le viseur de Téhéran

Les responsables des forces armées américaines auraient déjà établi une liste exhaustive de cibles militaires, englobant des infrastructures énergétiques iraniennes, des installations militaires et des sites nucléaires.

L’Iran et ses alliés houthis prendraient très au sérieux la perspective de nouvelles frappes américaines, selon les responsables cités. D’après le renseignement américain, Téhéran pourrait riposter en ciblant des infrastructures et des employés américains installés dans la région.

En réponse à ces risques, Washington envisagerait de réduire ses effectifs dans ses ambassades au Moyen-Orient lors des prochaines semaines. Ces derniers jours, l'ambassade américaine en Arabie saoudite a déjà reçu l’ordre d’évacuer une partie de son personnel après les récentes attaques des Houthis.