Dans la course serrée pour le siège de sénateur du Michigan, le démocrate Abdul El-Sayed peut compter sur le soutien de Barack Obama. Lors d’un discours à Detroit, l’ex-président s’en est pris à Donald Trump, qui a riposté peu après sur Truth Social.

«Il a versé des milliards de dollars à l'Iran et lui a ouvert la voie vers l'arme nucléaire»

«Il a versé des milliards de dollars à l'Iran et lui a ouvert la voie vers l'arme nucléaire»

Trump et Obama règlent leurs comptes à 10 jours du scrutin

En bref Avant les élections de mi-mandat au Congrès, les politologues s’attendent à des pertes pour les républicains de Trump lors du scrutin

Dans le Michigan, le démocrate Abdul El-Sayed devance de peu Mike Rogers et reçoit le soutien d’Obama

Trump qualifie Obama d’incompétent et lui reproche ses concessions à l’Iran ainsi que ses défaites électorales

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-président américain Barack Obama a fait son retour samedi en campagne avec un meeting dans l'Ohio pour soutenir les candidats démocrates aux élections de mi-mandat le 3 novembre. Il a livré par la même occasion une critique au vitriol de Donald Trump.

«Après deux années de chaos, de cruauté, de corruption et d'incompétence jamais vus à l'ère moderne, vous avez une chance de dire: 'Ça suffit. Nous votons pour le changement ici dans l'Ohio'», a-t-il déclaré à Cleveland.

Le démocrate de 65 ans a critiqué vertement son successeur à la Maison Blanche, dont le gouvernement est selon lui directement responsable de la hausse du coût de la vie. «Le président actuel a choisi de prendre une série de mauvaises décisions. Surtout, il a décidé de déclencher une guerre inutile, que personne n'a demandée», a-t-il asséné.

«Ne procrastinez pas»

Barack Obama a également exhorté les personnes dans l'assistance à glisser leur bulletin dans l'urne dès que possible, puisque le vote par anticipation est déjà ouvert dans cet Etat industriel du nord. «Ne procrastinez pas, ne vous dérobez pas», a lancé Barack Obama.

L'ex-président conserve une popularité certaine auprès de la base démocrate, qu'il s'attache à utiliser en soutien aux candidats de son parti pour les élections décisives à venir.

Dans l'Ohio, l'ex-sénateur démocrate Sherrod Brown va tenter de signer son retour face au sénateur républicain sortant Jon Husted, tandis que le poste de gouverneur sera disputé entre la démocrate Amy Acton et le républicain Vivek Ramaswamy, ex-candidat aux primaires pour la présidentielle de 2024.

Les sondages donnent une légère avance aux démocrates dans ces deux scrutins, mais les résultats s'annoncent serrés.

Au coude à coude

Après Cleveland, Barack Obama s'est dirigé dans la soirée vers le nord et le Michigan, pour un meeting à Detroit aux côtés d'Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat. Dans cette ville à l'importante population afro-américaine, le premier président noir de l'histoire des Etats-Unis a été appelé en renfort pour mobiliser l'électorat en faveur de ce médecin épidémiologiste de 41 ans.

Alors que les deux sièges de sénateur du Michigan sont tenus actuellement par des démocrates, Abdul El-Sayed, issu de l'aile gauche du parti, fait face à des sondages le mettant au coude à coude avec le républicain Mike Rogers.

«Grossièrement incompétent»

«Obama a été un président grossièrement incompétent!», a réagi Donald Trump dimanche sur son réseau Truth Social. «Il a versé des milliards de dollars à l'Iran et lui a ouvert la voie vers l'arme nucléaire», a-t-il affirmé, faisant référence à l'accord signé entre Washington et Téhéran en 2015, lorsque M. Obama était président.

Le texte allégeait des sanctions visant l'Iran, en échange d'une réduction drastique de ses activités nucléaires. Lors de son premier mandat, M. Trump s'est retiré de cet accord et a imposé des sanctions, y compris contre les pays qui achetaient du pétrole iranien.