AFP Agence France-Presse
Le président américain Donald Trump a appelé les Israéliens dimanche à voter pour le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu aux élections législatives de mardi, citant la guerre engagée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran comme un exemple de «victoire commune».
«Lorsque vous irez voter, n'oubliez pas que Bibi a été un Premier ministre guerrier exceptionnel», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, utilisant le surnom de Benjamin Netanyahu.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes