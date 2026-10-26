A deux jours des législatives en Israël, Donald Trump exhorte les électeurs à voter pour Benjamin Netanyahu. Il le qualifie de «Premier ministre guerrier exceptionnel» sur Truth Social.

«Un guerrier exceptionnel»: Trump encourage à voter pour Netanyahu

«Un guerrier exceptionnel»: Trump encourage à voter pour Netanyahu

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a appelé les Israéliens dimanche à voter pour le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu aux élections législatives de mardi, citant la guerre engagée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran comme un exemple de «victoire commune».

«Lorsque vous irez voter, n'oubliez pas que Bibi a été un Premier ministre guerrier exceptionnel», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, utilisant le surnom de Benjamin Netanyahu.