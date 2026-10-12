Des élus américains accusent Donald Trump de violer une loi de 2022 en autorisant l'importation de diesel russe. Cette décision, critiquée par l'Ukraine, soulève des tensions à Washington.

Des élus américains contestent la légalité de l’accord USA-Russie sur le diesel

Des élus américains contestent la légalité de l’accord USA-Russie sur le diesel

AFP Agence France-Presse

Des élus démocrates et républicains ont mis en cause dimanche la légalité de l'accord entre Washington et Moscou sur la livraison de diesel russe, affirmant que cela contrevenait à une loi du Congrès américain.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial, levant pour ce faire des sanctions qui pèsent sur Moscou, au grand dam du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a dénoncé une décision «indigne».

«La décision du président Trump d'autoriser les importations de diesel russe aux États-Unis va directement à l'encontre de la loi», ont estimé sept sénateurs, dont quatre venant du Parti républicain de Donald Trump, faisant référence à une loi adoptée par le Congrès en 2022 après l'invasion russe de l'Ukraine et qui interdit l'importation d'énergie russe.

«Le Congrès a été clair: les Etats-Unis ne doivent pas importer de pétrole de Russie tant que celle-ci n'aura pas mis fin à son agression contre l'Ukraine et cessé de proférer des menaces à l'encontre de nos alliés de l'Otan», ont écrit dans un communiqué ces sénateurs, dont la démocrate Jeanne Shaheen et le républicain Thom Tillis.

«L'intérêt du peuple américain»

Interrogé à ce sujet sur la chaîne Fox News dimanche, le ministre des Finances Scott Bessent a indiqué que le gouvernement américain entendait «agir en nous appuyant sur tous les pouvoirs légaux dont nous disposons».

«Donc, sachez que toute personne au Congrès qui prétend (...) que cela nous est interdit se trompe», a-t-il dit en soulignant qu'en faisant baisser le prix du diesel le président Trump agissait dans «l'intérêt du peuple américain». La question est de savoir si le président peut, seul, défaire une loi votée par le parlement.