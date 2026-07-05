Le jour même du 250e anniversaire des Etats-Unis, le mariage de Taylor Swift a pris une tournure politique. Trump et l'icône de la pop se sont livrés à un duel inhabituel pour attirer l'attention. Lui avec beaucoup de patriotisme, elle avec un silence ostentatoire.

Eclipsé par le mariage de Taylor Swift, Donald Trump lance la riposte

Eclipsé par le mariage de Taylor Swift, Donald Trump lance la riposte

Daniel Kestenholz

Le jour de la fête nationale américaine, Donald Trump et Taylor Swift se sont livrés à un duel insolite pour attirer l'attention du public. Le président américain a misé sur une visibilité maximale, tandis que la chanteuse a opté pour une discrétion totale.

Lorsque Taylor Swift et la star de la NFL Travis Kelce se sont dit «oui», la Maison Blanche a immédiatement réagi. Sur son compte officiel X, l’image du mariage de Swift et Kelce, accompagnée de la légende «JUST&T MARRIED!», a été remplacée par la phrase «Trump is your President».

Auparavant déjà, la Maison Blanche avait publié un autre mème dans le style de la tournée «Eras Tour» de Swift – une nouvelle pique dans le conflit qui couve depuis des années entre Trump et l’icône de la pop.

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Invisible, mais au cœur de l’actualité

Taylor Swift a choisi la voie inverse. Lors de son mariage, une interdiction stricte des téléphones portables était en vigueur, et aucune photo officielle n’a été publiée dans un premier temps. Ni elle ni Travis Kelce ne se sont exprimés publiquement – ce qui est inhabituel pour un couple de cette envergure.

Trump inonde le web de photos, de vidéos et de beaucoup de patriotisme, il a prononcé deux grands discours – du mariage de Swift, il n’y a toujours pas la moindre photo, sans parler d’un mot des mariés. Et d’une certaine manière, ils ont quand même volé la vedette à Trump.

Une vieille rivalité

La rivalité entre Trump et Swift remonte à plusieurs années. Après que Swift eut de nouveau soutenu les démocrates en 2024, Trump avait écrit en majuscules sur Truth Social: «I HATE TAYLOR SWIFT!» Il la déteste.

Les dernières publications de la Maison Blanche montrent que cela n’a apparemment pas beaucoup changé. Elle lui a désormais disputé ses festivités pour le 250e anniversaire des Etats-Unis.

«Evacuation immédiate»

C’est alors que la météo est venue contrecarrer les grands projets de Trump pour ces festivités dans la capitale américaine, Washington, D.C. En début de soirée, l’«évacuation immédiate» du site des festivités a été ordonnée. La raison: la vague de chaleur et la menace d’orages.

«En raison de l’approche de violents orages, nous prions tous les invités de quitter le site de l’événement et de se mettre temporairement à l’abri dans un bâtiment voisin», indiquait un communiqué des organisateurs.

Un peu plus d’une heure après l’alerte météo, le feu vert a été donné et les festivités ont repris. Le grand discours festif de Trump a pu avoir lieu vers 23h (5h du matin en Suisse).