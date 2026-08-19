Angélique Kidjo a marqué l'histoire mardi en inaugurant son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. La chanteuse, déjà couronnée par cinq Grammys, est la première artiste africaine à recevoir cet honneur prestigieux.

AFP Agence France-Presse

Angélique Kidjo est devenue mardi la première chanteuse africaine à disposer de son étoile incrustée sur le prestigieux «Walk of Fame» de Los Angeles. Lors d'une cérémonie fastueuse sous les palmiers, Angélique Kidjo a été célébrée par des stars du cinéma et des poids lourds de l'industrie musicale, alors qu'elle dévoilait son étoile sur cette artère très fréquentée.

«Nous, les Africains, nous ne savons pas ce que nous avons apporté au monde», a déclaré l'artiste de 66 ans. «Sans nous, aucune musique ne serait possible sur cette planète», a-t-elle ajouté avant de se mettre à chanter, sous le regard captivé des personnes présentes.

L'artiste franco-béninoise, détentrice de cinq Grammys, s'est forgé une carrière internationale qui s'étend sur plus de 40 ans et 18 albums. «En devenant la première artiste africaine à recevoir cette consécration mondiale, l'icône béninoise grave son nom dans l'histoire et porte au sommet les rythmes, la créativité et la dignité de toute notre Nation», a salué sur Facebook le président béninois Romuald Wadagni.

Angélique Kidjo était entourée pour cette inauguration par l'acteur américain Willem Dafoe et le producteur Harvey Mason Jr, patron des Grammy Awards. Ce dernier a salué une «artiste rare». «Votre exemple a fait grandir notre communauté musicale mondiale, et votre travail ne cesse de nous rappeler que la musique est plus qu'un divertissement: c'est un lien», a-t-il déclaré. Willem Dafoe a quant à lui loué l'énergie «incoyable» d'Angélique Kidjo sur scène.

«Cela emplit mon coeur de joie»

Il a également rendu hommage à son engagement humanitaire au travers de sa fondation Batonga, qui oeuvre à l'émancipation des filles et des jeunes femmes en Afrique. «Il ne s'agit pas d'un engagement de façade de la part d'une célébrité; c'est le prolongement de ce qu'elle fait avec sa musique. Elle nous émeut, nous élève et nous rappelle que nous sommes tous liés, et que l'amour et la compréhension sont la voie à suivre», a-t-il déclaré.

L'attribution de son étoile, annoncée à l'été 2025, avait mis en «joie» la chanteuse. «Je suis certes la première chanteuse africaine à avoir une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, mais je suis persuadée que je ne serai pas la dernière», avait-elle dit à l'AFP. «Beaucoup d'autres suivront et cela emplit mon coeur de joie.»

Repérée au début des années 80 par Chris Blackwell, producteur de Bob Marley, Angélique Kidjo a toujours brassé les influences, revisitant le Boléro de Ravel ou la pop des Talking Heads. Elle a collaboré plus récemment avec les poids lourds nigérians de l'afrobeat Davido et Burna Boy. Elle est également une habituée des sommets internationaux, comme le Forum de Davos, où elle relaie notamment le travail de son association.



