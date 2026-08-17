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La Cour suprême l'envoie valser
Coupable d'agression sexuelle, Trump devra bien passer à la caisse

En 1996, le milliardaire a agressé sexuellement l'écrivaine E. Jean Carroll dans une cabine d'essayage d'un grand magasin. Le président avait fait recours contre sa condamnation mais la Cour suprême a refusé d'entrer en matière.
Publié: 17:53 heures
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Donald Trump a été condamné en 2023 au civil, pour avoir agressé sexuellement puis diffamé une ancienne journaliste.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Cour suprême des Etats-Unis a refusé lundi d'examiner un ultime recours déposé par Donald Trump contre sa condamnation au civil à payer 5,6 millions de dollars (4,54 millions de francs suises) à l'écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée lorsqu'elle a révélé les faits.

Comme elle l'avait déjà fait en juin en rejetant un précédent recours du président américain, la Cour ne fournit aucune motivation de sa décision. Entre-temps, Donald Trump a versé en juillet 5,6 millions de dollars à E. Jean Carroll, indemnisation à laquelle un jury l'avait condamné en 2023 au civil, pour l'avoir agressée sexuellement puis diffamée.

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Autre procédure en cours

Dans cette affaire, l'ancienne journaliste et chroniqueuse, aujourd'hui âgée de 82 ans, accuse Donald Trump de l'avoir agressée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais en 1996. Lorsque ces allégations avaient été rendues publiques, à l'occasion d'un livre publié en 2019, le milliardaire l'avait traitée de «tarée» ayant monté une «affaire bidon».

Dans une autre procédure pour diffamation à New York, Trump a été condamné à verser 83,3 millions de dollars (67,46 millions de francs suisses) à E. Jean Carroll, ce qui a été entériné en appel. Mais l'exécution de cette décision reste suspendue en attendant que la Cour suprême se prononce sur une éventuelle saisine.

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