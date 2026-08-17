En 1996, le milliardaire a agressé sexuellement l'écrivaine E. Jean Carroll dans une cabine d'essayage d'un grand magasin. Le président avait fait recours contre sa condamnation mais la Cour suprême a refusé d'entrer en matière.

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême des Etats-Unis a refusé lundi d'examiner un ultime recours déposé par Donald Trump contre sa condamnation au civil à payer 5,6 millions de dollars (4,54 millions de francs suises) à l'écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée lorsqu'elle a révélé les faits.

Comme elle l'avait déjà fait en juin en rejetant un précédent recours du président américain, la Cour ne fournit aucune motivation de sa décision. Entre-temps, Donald Trump a versé en juillet 5,6 millions de dollars à E. Jean Carroll, indemnisation à laquelle un jury l'avait condamné en 2023 au civil, pour l'avoir agressée sexuellement puis diffamée.

Autre procédure en cours

Dans cette affaire, l'ancienne journaliste et chroniqueuse, aujourd'hui âgée de 82 ans, accuse Donald Trump de l'avoir agressée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais en 1996. Lorsque ces allégations avaient été rendues publiques, à l'occasion d'un livre publié en 2019, le milliardaire l'avait traitée de «tarée» ayant monté une «affaire bidon».

Dans une autre procédure pour diffamation à New York, Trump a été condamné à verser 83,3 millions de dollars (67,46 millions de francs suisses) à E. Jean Carroll, ce qui a été entériné en appel. Mais l'exécution de cette décision reste suspendue en attendant que la Cour suprême se prononce sur une éventuelle saisine.