Donald Trump a versé 5,6 millions de dollars à E. Jean Carroll, l'autrice l'accusant d'agression sexuelle en 1996, après une décision judiciaire confirmée en juin par la Cour suprême des Etats-Unis.

Trump a versé 5 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour agression sexuelle

Trump a versé 5 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour agression sexuelle

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a versé 5,6 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll après qu'un jury l'a reconnu responsable au civil de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée, selon un document judiciaire publié mardi.

«Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer qu'elle a reçu le paiement des dommages-intérêts que le jury lui a accordés à la suite de cette décision» remontant à mai 2023, a déclaré l'avocate de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, dans un communiqué. Fin juin, la Cour suprême avait rendu ce jugement définitif en renonçant à examiner le recours déposé par Donald Trump, à la suite de quoi un juge fédéral avait ordonné le versement de cette somme la semaine passée.

Dans cette affaire, l'ancienne journaliste et chroniqueuse, aujourd'hui âgée de 82 ans, accuse le président républicain de l'avoir agressée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais en 1996. Lorsque ces allégations avaient été rendues publiques, à l'occasion d'un livre publié en 2019, le milliardaire l'avait traitée de «tarée» ayant monté une «affaire bidon».

Dans une autre procédure pour diffamation à New York, M. Trump a été condamné à verser 83,3 millions de dollars à Mme Carroll. Cette condamnation a été confirmée en appel, mais son exécution reste suspendue dans l'attente de la décision de la Cour suprême sur une éventuelle saisine.