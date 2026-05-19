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Maison Blanche en travaux
Donald Trump fait visiter le chantier de sa future salle de bal

Donald Trump a fait visiter le chantier de la future salle de bal de la Maison Blanche, un projet pharaonique financé par ses donateurs et des fonds publics.
Publié: il y a 52 minutes
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Donald Trump a fait visiter mardi le chantier de la future salle de bal de la Maison Blanche aux journalistes.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a fait visiter mardi le chantier de la future salle de bal de la Maison Blanche aux journalistes, en balayant les questions sur le financement de l'édifice ainsi que sur le coût de la vie. «Ceci est un cadeau aux Etats-Unis d'Amérique» et «ce sera l'un des plus beaux bâtiments jamais construit dans le pays», a lancé le président américain, toujours très enthousiaste quand il évoque ses projets de construction ou rénovation.

Les travaux continuaient pendant qu'il s'exprimait, accompagnant ses déclarations de bruits sourds et du grondement des engins de chantier. «Tout ça c'est mon argent et celui de mes donateurs», a assuré l'ancien promoteur immobilier, en admettant toutefois que la «sécurité» de la structure serait financée sur des fonds publics.

Hôpital militaire et salles de réunion

Les républicains ont déposé un projet de loi qui prévoit un milliard de dollars pour le Secret Service, l'agence de protection des personnalités politiques aux Etats-Unis. Ce milliard doit être utilisé pour des infrastructures de sécurité liées au projet de salle de bal. Donald Trump a exhibé des images des futures façades du bâtiment – l'une d'inspiration grecque, l'autre d'inspiration romaine, a-t-il dit – et livré une foule de détails sur l'épaisseur des vitres, l'installation d'une base anti-drones sur le toit, le titane et le béton utilisés....

La salle de bal, en plus d'accueillir des réceptions, doit héberger un hôpital militaire et des salles de réunion, a assuré le président américain, jugeant que les travaux seraient finis dans «six ou sept mois». Alors que la guerre en Iran fait flamber les prix de l'essence aux Etats-Unis et que les taux d'intérêt américains grimpent, Donald Trump a lancé: «Nous avons atteint des records en Bourse. Tout va bien.»

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