Les Etats-Unis changent leur fusil d'épaule?
Après l'avoir officiellement classé comme terroriste, Trump voudrait maintenant parler à Maduro

Un nouveau rapport nourrit l'espoir que les Etats-Unis n'entrent finalement pas en guerre contre le Venezuela. Selon le portail Axios, Donald Trump prévoit toujours de discuter avec le président Nicolás Maduro.
Publié: il y a 14 minutes
Le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro s'est montré peu impressionné par les menaces américaines.
Photo: AFP
Gabriel Knupfer

Une escalade semble inévitable: lundi, le gouvernement américain a classé le président vénézuélien Nicolás Maduro comme terroriste. Une telle classification ouvre théoriquement la voie à des actions coercitives extrêmes, y compris son arrestation par des forces spéciales.

Mais Donald Trump ne semble pas encore sûr de son plan, comme le rapporte le portail politique Axios. Selon cette source, le président américain souhaiterait toujours parler directement à Maduro. Il l'aurait clairement fait savoir à ses conseillers.

Pas d'attaque immédiate

On ne sait pas exactement ce qui sera négocié lors de cet éventuel entretien téléphonique. Mais d'après le rapport d'Axios, il n'y a aucun projet immédiat d'envahir le Venezuela ou de renverser le président Maduro.

«Personne ne prévoit d'entrer dans le pays et de l'abattre ou de l'enlever, à ce stade. Je ne dirais pas jamais, mais ce n'est pas le plan pour le moment», a déclaré un initié du gouvernement au portail.

Sur quel pied danser?

Ce nouveau rapport est surprenant, d'autant plus que les Etats-Unis ont durci le ton ces derniers jours. Ce lundi, le gouvernement américain a classé le Cartel de los Soles comme organisation terroriste étrangère, affirmant que Maduro en était le chef. Ils avaient en outre offert une récompense de 50 millions de dollars pour son arrestation.

D'après d'autres sources, une vaste évacuation du personnel diplomatique étranger serait en cours au Venezuela, tandis que Washington envisagerait d’entrer dans une «nouvelle phase» de sa stratégie vis-à-vis du pays. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination du Venezuela jusqu’à nouvel ordre, invoquant les tensions accrues et la présence annoncée de forces américaines dans la région.

Les Américains ont déjà envoyé plus d'une douzaine de navires de guerre et des milliers de soldats dans la région. Officiellement, il s'agit uniquement de stopper le flux de drogue vers les Etats-Unis. Ces derniers mois, plus de 80 personnes ont été tuées lors d'attaques américaines contre des bateaux présumés transportant de la drogue.

