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Au moins 193 personnes tuées
Une frappe américaine fait un nouveau mort dans l'est du Pacifique

L'armée américaine affirme avoir mené une frappe dans l’est du Pacifique ayant tué un homme, dans le cadre de sa campagne contre le trafic de drogue. Cette opération, qui aurait déjà fait au moins 193 morts, est dénoncée par plusieurs experts ainsi que par l'ONU.
Publié: 06:40 heures
Washington mène depuis septembre une campagne nommée Southern Spear, dont le bilan s'élève désormais à 193 morts au moins.
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AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué dans une frappe américaine dans l'est du Pacifique, a annoncé mardi l'armée des Etats-Unis, dans une campagne contestée contre le trafic de drogue ayant fait au moins 193 morts. Des experts et des responsables de l'ONU dénoncent depuis des mois ces exécutions extrajudiciaires.

«Un homme 'narcoterroriste' a été tué au cours de cette action et il y a deux survivants», a écrit le commandement sud des États-Unis (SOUTHCOM) sur le réseau social X. Il dit avoir «immédiatement informé les gardes-côtes américains pour activer le système de recherche et de sauvetage pour les survivants».

Enquête au Pentagone

Washington mène depuis septembre une campagne nommée Southern Spear («lance du sud») contre le trafic de drogue, dont le bilan s'élève désormais à 193 morts au moins, selon un décompte de l'AFP. Le gouvernement américain n'a pas fourni la moindre preuve que les navires visés participaient effectivement au trafic de drogue.

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Des experts, des ONG de défense des droits de l'homme et des responsables de l'ONU dénoncent depuis des mois des exécutions extrajudiciaires et des frappes contraires aux lois internationales. Dans sa publication de mardi, l'armée américaine affirme que l'embarcation touchée était «dirigée par des organisations désignées comme terroristes» et «se déplaçait le long de routes de trafic de drogue connues dans l'est du Pacifique».

Une vidéo de faible qualité en noir et blanc accompagnant le message montre les passagers du bateau masqués par un carré avant la frappe, puis une grosse explosion et, enfin, des débris fumants dans l'eau. Selon plusieurs médias américains, un organe de surveillance interne au Pentagone va enquêter sur la légalité des frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme impliqués dans le trafic de drogue. Il entend notamment vérifier que «les cycles de ciblage interarmées en six phases» sont bien respectés.

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