Un soldat américain, Gannon Ken Van Dyke, est inculpé de fraude après avoir gagné plus de 400'000 dollars en pariant sur la chute de Nicolás Maduro via la plateforme Polymarket.

Un soldat américain poursuivi pour avoir parié sur la chute de Nicolás Maduro

Un soldat américain poursuivi pour avoir parié sur la chute de Nicolás Maduro

AFP Agence France-Presse

Un soldat américain, soupçonné d'avoir empoché plus de 400'000 dollars (environ 315 000 francs suisses) en pariant sur la chute du président vénézuélien Nicolas Maduro, a été inculpé de fraude, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice. Le soldat, du nom de Gannon Ken Van Dyke, est accusé d'avoir utilisé des informations confidentielles pour parier sur l'intervention des Etats-Unis au Venezuela le 3 janvier sur le site de prédictions Polymarket, a précisé le ministère dans un communiqué.

Stationné à la base militaire de Fort Bragg, en Caroline du Nord (sud-est), le suspect avait «participé à la planification et à l'exécution» de l'opération visant à capturer Nicolas Maduro et à l'emmener aux Etats-Unis, selon le communiqué. «Il avait accès à des informations sensibles, non publiques et classifiées sur cette opération.» A partir du début décembre, l'homme, âgé de 38 ans, a ainsi misé un total d'environ 33'000 dollars sur 13 paris portant sur une intervention américaine au Venezuela ou sur la chute du président Maduro.

«En conséquence, Van Dyke a remporté ses paris sur ces contrats. Au total, il aurait réalisé un profit d'environ 409'881 dollars», d'après le ministère. Il est poursuivi entre autres pour «utilisation illicite d'informations gouvernementales confidentielles à des fins personnelles», de «vol d'informations gouvernementales», de fraude électronique et de transaction monétaire illégale, des accusations passibles de plusieurs dizaines d'années de prison.

Des paris sur la guerre en Iran

«Les hommes et les femmes qui servent sous l'uniforme ont accès à des informations classifiées (...) et il leur est interdit d'utiliser ces informations hautement sensibles pour un gain financier personnel», a déclaré le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche. Les sites de prédiction comme Polymarket ou Kalshi, qui proposent aux internautes de parier sur la possibilité qu'un événement se produise, ont déjà été mis en cause à propos du conflit au Moyen-Orient.

Des comptes ouverts sur Polymarket ont ainsi empoché 1,2 million de dollars après avoir misé sur une attaque américaine sur l'Iran le 28 février, jour du début de l'offensive. Fin mars, une vague de vente sur le marché du pétrole quelques minutes avant une annonce de Donald Trump évoquant des discussions avec l'Iran, a par ailleurs déclenché un mouvement de suspicion parmi traders et politiques, beaucoup y voyant la marque d'un délit d'initiés.