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Un silence de plusieurs mois
Un député américain refait surface après une mystérieuse absence de plusieurs mois

Tom Kean, député républicain du New Jersey, a fait son retour au Congrès après une absence de plusieurs mois due à une dépression et une hospitalisation prolongée.
Publié: 19:10 heures
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Dernière mise à jour: 19:11 heures
Tom Kean n'avait jusque-là donné aucune explication à son absence.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le député républicain Tom Kean a effectué son retour au Congrès américain mardi après son absence mystérieuse depuis début mars qu'il a justifiée par un diagnostic de dépression et une longue hospitalisation.

«Parler de moi-même ne m'est jamais venu naturellement, mais j'estime que je dois une explication aux habitants de la septième circonscription du New Jersey, à mes collègues dans cette chambre, et aux Américains pour mon absence depuis plusieurs mois», a déclaré l'élu lors d'un discours dans l'hémicycle de la Chambre des représentants.

«En raison d'inquiétudes de santé, je suis entré à l'hôpital pour quelques tests. Je ne pensais pas que cela aboutirait à un séjour de longue durée. On m'a donné un diagnostic de dépression», a ajouté Tom Kean.

Siège en jeu lors de midterms

Depuis le 5 mars, le député a manqué l'ensemble des votes à la Chambre et n'avait jusque-là donné aucune explication à son absence. «Je suis reconnaissant du fait d'avoir accepté de l'aide, car aujourd'hui je me tiens devant vous en meilleure santé, plus fort, et en ayant hâte de retourner à ce travail que j'aime», a affirmé Tom Kean.

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Son siège dans le New Jersey, Etat de la côte nord-est des Etats-Unis, sera l'un des plus disputés lors des élections de mi-mandat en novembre, qui décideront si les républicains gardent la majorité au Congrès et donc de la suite du mandat de Donald Trump.

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