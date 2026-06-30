Tom Kean, député républicain du New Jersey, a fait son retour au Congrès après une absence de plusieurs mois due à une dépression et une hospitalisation prolongée.

Un député américain refait surface après une mystérieuse absence de plusieurs mois

Un député américain refait surface après une mystérieuse absence de plusieurs mois

ATS Agence télégraphique suisse

Le député républicain Tom Kean a effectué son retour au Congrès américain mardi après son absence mystérieuse depuis début mars qu'il a justifiée par un diagnostic de dépression et une longue hospitalisation.

«Parler de moi-même ne m'est jamais venu naturellement, mais j'estime que je dois une explication aux habitants de la septième circonscription du New Jersey, à mes collègues dans cette chambre, et aux Américains pour mon absence depuis plusieurs mois», a déclaré l'élu lors d'un discours dans l'hémicycle de la Chambre des représentants.

«En raison d'inquiétudes de santé, je suis entré à l'hôpital pour quelques tests. Je ne pensais pas que cela aboutirait à un séjour de longue durée. On m'a donné un diagnostic de dépression», a ajouté Tom Kean.

Siège en jeu lors de midterms

Depuis le 5 mars, le député a manqué l'ensemble des votes à la Chambre et n'avait jusque-là donné aucune explication à son absence. «Je suis reconnaissant du fait d'avoir accepté de l'aide, car aujourd'hui je me tiens devant vous en meilleure santé, plus fort, et en ayant hâte de retourner à ce travail que j'aime», a affirmé Tom Kean.

Son siège dans le New Jersey, Etat de la côte nord-est des Etats-Unis, sera l'un des plus disputés lors des élections de mi-mandat en novembre, qui décideront si les républicains gardent la majorité au Congrès et donc de la suite du mandat de Donald Trump.