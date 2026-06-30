Le député républicain Tom Kean a effectué son retour au Congrès américain mardi après son absence mystérieuse depuis début mars qu'il a justifiée par un diagnostic de dépression et une longue hospitalisation.
«Parler de moi-même ne m'est jamais venu naturellement, mais j'estime que je dois une explication aux habitants de la septième circonscription du New Jersey, à mes collègues dans cette chambre, et aux Américains pour mon absence depuis plusieurs mois», a déclaré l'élu lors d'un discours dans l'hémicycle de la Chambre des représentants.
«En raison d'inquiétudes de santé, je suis entré à l'hôpital pour quelques tests. Je ne pensais pas que cela aboutirait à un séjour de longue durée. On m'a donné un diagnostic de dépression», a ajouté Tom Kean.
Siège en jeu lors de midterms
Depuis le 5 mars, le député a manqué l'ensemble des votes à la Chambre et n'avait jusque-là donné aucune explication à son absence. «Je suis reconnaissant du fait d'avoir accepté de l'aide, car aujourd'hui je me tiens devant vous en meilleure santé, plus fort, et en ayant hâte de retourner à ce travail que j'aime», a affirmé Tom Kean.
Son siège dans le New Jersey, Etat de la côte nord-est des Etats-Unis, sera l'un des plus disputés lors des élections de mi-mandat en novembre, qui décideront si les républicains gardent la majorité au Congrès et donc de la suite du mandat de Donald Trump.