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«Pas le bon moment»
Trop occupé par la guerre, Trump pourrait manquer le mariage de son fils

Donald Trump pourrait manquer le mariage de son fils Don Jr ce week-end aux Bahamas. Le président américain estime que le conflit avec l’Iran et l’actualité internationale rendent le moment «pas idéal».
Publié: 01:34 heures
Donald Trump a dit jeudi qu'il raterait peut-être le mariage ce weekend de son fils Don Jr.
Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump a dit jeudi qu'il raterait peut-être le mariage ce weekend de son fils Don Jr, jugeant que c'était le «mauvais moment» en raison en particulier du conflit avec l'Iran. «Il aimerait bien que je vienne. C'est en petit comité, je vais essayer d'y aller», a dit le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale.

«Je lui ai dit 'ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai ce truc qu'on appelle l'Iran et d'autres choses», a poursuivi le milliardaire républicain. Donald Trump Junior, plus communément appelé Don Jr, doit épouser Bettina Anderson dans les Bahamas ce weekend, selon la presse américaine. Il s'agit de son second mariage.

«Je suis perdant»

«Je suis forcément perdant. Si j'y vais, je me fais descendre. Si je n'y vais pas, je me fais descendre - par les médias menteurs bien sûr (fake news)», a encore dit Donald Trump. Le président américain est père de cinq enfants nés de trois unions différentes. Il a toutefois souhaité à son fils une «très belle union».

Don Jr, 48 ans, dirige avec son frère Eric la Trump Organization, société qui rassemble les affaires immobilières et hôtelières de son père, tout en menant de son côté d'autres activités financières et économiques. Il est aussi un ardent défenseur des politiques et des idées du président américain.

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