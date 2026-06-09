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Donald Trump hué lors du match de la NBA
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Une réaction immédiate:Donald Trump hué lors du match de la NBA

Son image sur un écran géant
Donald Trump hué au Madison Square Garden de New York avant un match de la finale NBA

Donald Trump a été bruyamment hué lundi au Madison Square Garden de New York, où il assistait au troisième match de la finale NBA. Alors que l'hymne national était joué, son image est apparue sur l'écran géant, provoquant une forte réaction du public.
Publié: 03:15 heures
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
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Donald Trump était présent à New York pour assister au troisième match de la finale NBA.
Photo: AP Photo/Mark Schiefelbein
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York, où il est présent pour assister au troisième match de la finale NBA. Alors qu'était entonné l'hymne national, l'image du président américain, debout et faisant un salut militaire, est apparue sur l'écran géant, déclenchant une réaction immédiate de nombreux spectateurs.

New-Yorkais de naissance, Donald Trump a été invité par le propriétaire des New York Knicks, James Dolan, qu'il connaît de longue date. Les deux hommes ont pris place dans la loge de James Dolan un peu moins d'une heure avant le début de la rencontre avec, à leurs côtés, le ministre de l'Intérieur Doug Burgum et celui des Transports Sean Duffy.

L'ancien promoteur immobilier a changé sa résidence principale fin 2019, de la Trump Tower, à New York, à Mar-a-Lago (Palm Beach) en Floride, où il s'est installé à temps plein à la fin de son premier mandat. Il n'a plus fait depuis que de rares apparitions à New York, ville à majorité démocrate. La venue de Donald Trump pour le match des Knicks contre les Spurs de San Antonio a occasionné des mesures de sécurité exceptionnelles.

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