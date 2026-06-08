Six personnes ont été blessées dimanche soir dans une attaque au couteau à Penn Station, à New York. Le suspect a été arrêté. Une victime est grièvement touchée, tandis que les quatre autres souffrent de blessures plus légères.

AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir, à la veille du premier match de la finale NBA dans la ville et à quelques jours du Mondial-2026 de football, ont annoncé les pompiers et le maire de la ville. L'auteur présumé des faits a été appréhendé, ont-ils précisé.

Dans un premier bilan à l'AFP, les pompiers ont fait état de cinq personnes touchées: un blessé grave, deux modérés et deux légers, tous transportés à l'hôpital. Dans un message publié plus tard dans la soirée sur X, le maire de New York, Zohran Mamdani, a lui évoqué six blessés. «Mes pensées accompagnent toutes les personnes blessées, leurs proches ainsi que tous ceux qui ont été choqués par cette violence inacceptable. Je souhaite à chacune des victimes un rétablissement complet et rapide», écrit-il.

De lourds problèmes psychologiques

Selon le maire, ce sont les forces de police d'Amtrak, la compagnie nationale de transport ferroviaire, qui sont intervenues pour mettre fin à l'attaque et interpeller l'agresseur. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté la présence de compresses, de gants médicaux et de sang au sol, près des voies 5 et 6. La police n'a pas donné les motivations de l'assaillant.

Le contrôleur de la ville, Mark Levine, a laissé entendre sur X que celui-ci souffre de lourds problèmes psychologiques: «De nombreuses questions importantes se posent quant à savoir si ce suspect est passé entre les mailles d'un système de prise en charge de la santé mentale trop perméable.» Le NYC Emergency Management, qui gère les urgences dans la ville de New York, a demandé au public d'éviter la zone, prévenant de possibles «ralentissements de la circulation, fermetures de routes et perturbations des transports en commun».

Toutefois, l'activité dans la gare avait repris son cours normal dans la soirée, selon le photographe de l'AFP. «A l'heure actuelle il n'y a aucune incidence sur le trafic d'Amtrak», a précisé Zohran Mamdani. Penn Station, qui accueille environ 600'000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d'assister lundi au troisième match de finale entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

La sécurité autour de l'enceinte y sera particulièrement importante. Des retransmissions sur écran géant initialement prévues par les autorités ont été annulées, après quelques incidents survenus vendredi soir lors des célébrations d'une deuxième victoire des Knicks en finale NBA. Penn Station desservira également pendant le Coupe du Monde de football le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera 8 matches dont la finale, le 19 juillet.