A Londres, un incendie a touché mercredi le supermarché casher Kosher Kingdom dans le quartier de Golders Green. La police, excluant tout acte délibéré, pointe une cause électrique. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui s'est déclaré mercredi dans un supermarché casher à Golders Green, quartier londonien visé récemment par des attaques contre la communauté juive, n'est «pas considéré comme suspect» et «semble avoir été causé par un problème électrique», a indiqué la police.

«Des dégâts matériels ont été constatés, mais, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer», a précisé la police dans un communiqué. «A l'issue d'une enquête menée conjointement avec les pompiers, l'incendie n'est pas considéré comme suspect et semble avoir été causé par problème électrique», poursuit-elle.

«Nous comprenons l'inquiétude et les perturbations que cet incident a pu causer à la communauté locale ainsi qu'aux personnes qui vivent et travaillent dans le secteur. Nous tenons à rassurer les habitants : rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte ciblé ou délibéré», ajoute la police.

Les pompiers avaient été appelés sur place peu avant 07H00 heure locale (06H00 GMT) et avaient fait état d'un incendie «dans un magasin situé au rez-de-chaussée et dans un espace de stockage à l'arrière du magasin», sans préciser le commerce concerné. Des journalistes de l'AFP ont quant à eux vu un panache de fumée s'échapper derrière la façade du supermarché «Kosher Kingdom».

La fumée depuis un entrepôt

Un employé de ce supermarché rencontré par l'AFP, Bohdan Barylko, se trouvait dans le bâtiment lorsque le feu s'est déclaré aux alentours de 6H00 (07H00 GMT). «On a vu un peu de fumée au plafond», a-t-il dit, ajoutant avoir immédiatement prévenu les secours. Un autre, Jay Shah, employé dans la section fruits et légumes du supermarché, avait déclaré à l'AFP avoir reçu un coup de téléphone l'informant de l'incendie.

«Je pense que la fumée vient de l'entrepôt situé à l'arrière du magasin», avait-il dit, ajoutant qu'il s'agit d'un «grand» entrepôt avec «des frigos». Sur son site internet, «Kosher Kingdom» se présente comme «le plus grand supermarché casher en Europe», avec une surface de quelque 7000 m2 et plus de 9.500 clients par semaine.

Une vague de chaleur exceptionnelle

Fin avril, une attaque au couteau dans ce quartier de Golders Green où vit une importante communauté juive a fait deux blessés. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste. Un homme de 45 ans a été arrêté sur les lieux. Outre cette attaque, ce quartier a également été le théâtre de plusieurs incendies et tentatives d'incendie visant cette communauté.

Selon le SITE Intelligence Group, un groupe peu connu lié à l'Iran, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), a revendiqué la responsabilité de la quasi-totalité de ces incidents. Les pompiers de Londres ont également fait état d'un autre incendie, dans un entrepôt du quartier de Neasden non loin. La capitale britannique comme le reste du Royaume-Uni fait face à une vague de chaleur exceptionnelle.



