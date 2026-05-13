DE
FR

Sommet à Pékin
Donald Trump dit qu'il demandera à Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines

Depuis sa réélection au poste de président des Etats-Unis, Donald Trump ne cesse de bousculer la scène politique mondiale et américaine. Suivez en direct toute l'actualité américaine.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
La rédaction de Blick
il y a 52 minutes

Trump dit qu'il demandera à Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines

Le président Donald Trump a déclaré qu'il demanderait à son homologue chinois Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines lors de leurs entretiens prévus jeudi et vendredi à Pékin.

Pour ce voyage à Pékin, Donald Trump est accompagné par plusieurs chefs d'entreprise étasuniens.
Photo: keystone-sda.ch

«Je demanderai au président Xi, dirigeant hors pair, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie et contribuer à hisser la République populaire à un niveau encore plus élevé!», a écrit Trump sur les réseaux sociaux en faisant référence aux chefs d'entreprise américains qui l'accompagnent lors de sa visite.

Source: AFP

il y a 23 minutes

Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales en Corée du Sud

Des délégations chinoise et américaine ont entamé mercredi des consultations économiques et commerciales en Corée du Sud, a indiqué Chine Nouvelle avant l'arrivée du président américain Donald Trump prévue dans la soirée en Chine.

Les discussions ont lieu à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul, a dit l'agence d'Etat chinoise. Elles préludent aux entretiens des dirigeants américain et chinois jeudi et vendredi à Pékin.

Source: AFP

16.03.2026, 02:35 heures

Trump pense parvenir à un accord avec Cuba «très bientôt»

Donald Trump a déclaré dimanche que Cuba souhaitait conclure un accord avec les Etats-Unis. «Cuba souhaite également conclure un accord, et je pense que très bientôt, soit nous parviendrons à un accord, soit nous ferons ce qu'il faut», a déclaré le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One.

Photo: KEYSTONE

«Nous sommes en pourparlers avec Cuba», a-t-il encore dit, tout en soulignant que «nous allons nous occuper de l'Iran avant Cuba».

«Je pense qu'il va se passer quelque chose à Cuba très bientôt», a-t-il ajouté. Cuba a confirmé vendredi être en pourparlers avec les Etats-Unis et a libéré des prisonniers politiques dans le cadre d'un accord avec le Vatican, un médiateur historique entre ces deux ennemis idéologiques.

Source: AFP

09.03.2026, 03:02 heures

Nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, six morts

Les Etats-Unis ont mené dimanche une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant six personnes, a annoncé l'armée américaine, dernière frappe en date dans une intense campagne qui dure depuis des mois.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Avec cette opération annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (SouthCom), ce sont plus de 150 personnes qui ont été tuées depuis septembre dans des frappes visant des embarcations de trafiquants présumés.

«Les services de renseignement ont confirmé que l'embarcation empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique et qu'elle était impliquée dans des opérations de narcotrafic», affirme le SouthCom.

Comme souvent, l'armée a publié une vidéo de la frappe, montrant une petit bateau soufflé par une explosion filmée depuis les airs. L'administration du président américain Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

Source: AFP

03.03.2026, 06:38 heures

Trump se dit insatisfait du niveau d'approvisionnement des Etats-Unis en armes de pointe

Le président américain Donald Trump s'est dit lundi insatisfait du niveau d'approvisionnement de son pays en armes de pointe, soulignant les «dons» effectués par son prédécesseur Joe Biden à l'Ukraine.

Concernant les armements de pointe, «nous ne sommes pas encore là où nous voulons être», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, accusant Joe Biden d'avoir «donné une grande partie du haut de gamme» à Kiev, sans faire aucune mention du conflit dans lequel sont engagés les Etats-Unis au Moyen-Orient.

Source: AFP

27.02.2026, 19:54 heures

Trump affirme envisager une «prise de contrôle pacifique» de Cuba

Donald Trump a déclaré vendredi envisager une «prise de contrôle pacifique» de Cuba, sans préciser les modalités d'une telle opération, au moment où Washington met la pression sur les dirigeants de l'île communiste.

«Le gouvernement cubain parle avec nous, et ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous et peut-être que l'on verra une prise de contrôle pacifique de Cuba», a déclaré le président américain à la presse au moment de quitter la Maison Blanche pour un déplacement au Texas.

27.02.2026, 00:29 heures

L'opposition démocrate critique l'ICE après la mort d'un réfugié birman

L'opposition démocrate a critiqué jeudi les autorités impliquées dans la politique migratoire agressive voulue par Donald Trump après la mort d'un réfugié birman quasiment aveugle. Ce dernier a été retrouvé mort selon la presse quelques jours après avoir été relâché à plusieurs kilomètres de son domicile.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le corps de Nurul Amin Shah Alam, un homme rohingya de 56 ans, a été découvert mardi soir dans une rue de Buffalo (New York), près de la frontière canadienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. L'autopsie a établi que son décès était «lié à son état de santé».

Selon la presse américaine, le réfugié, décrit comme quasi aveugle et ne parlant pas anglais, avait été conduit cinq jours plus tôt dans un café de la ville par des agents de la police aux frontières (CBP). Il a été retrouvé mort à environ six kilomètres de là.

La police aux frontières «semble l'avoir abandonné dans le froid, loin de son domicile, sans prévenir ses proches», a accusé le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en demandant une enquête indépendante. «Il devrait être en vie – et cela n'aurait jamais dû arriver», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Source: AFP

26.02.2026, 00:41 heures

Kim Jong Un se dit prêt à «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si la Corée du Nord est reconnue comme puissance nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a estimé que Pyongyang pourrait «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si ceux-ci reconnaissent le statut de puissance nucléaire de son pays, ont rapporté jeudi les médias d'Etat.

Si Washington «respecte le statut actuel (de puissance nucléaire) de notre pays tel qu'il est stipulé dans la Constitution (...) et abandonne sa politique hostile (...) il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas bien nous entendre avec les Etats-Unis», a déclaré Kim Jong Un, selon l'agence officielle KCNA.

Lors d'une tournée en Asie l'année dernière, Donald Trump s'était déclaré «ouvert à 100%» à une rencontre avec Kim Jong Un. Il s'est même positionné à rebours de plusieurs décennies de politique américaine en concédant que la Corée du Nord était «en quelque sorte une puissance nucléaire».

Mais Pyongyang n'avait alors pas répondu à la proposition de Donald Trump et a répété à plusieurs reprises que la Corée du Nord n'abandonnerait jamais ses armes nucléaires. Lors du précédent congrès de son parti en 2021, Kim Jong Un avait désigné les Etats-Unis comme le «plus grand ennemi» de sa nation. Sa position semble ainsi s'être adoucie.

Source: AFP

25.02.2026, 06:44 heures

La gouverneure de Virginie transmet la réponse des démocrates

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, s’est exprimée pour livrer la réplique démocrate au discours sur l’état de l’Union de Donald Trump.

Dans son intervention, elle a vivement attaqué le président, l’accusant de ne pas présenter de véritable programme économique et de grossir le trait sur la question de la sécurité publique, tout en exposant les priorités de son camp.

Photo: keystone-sda.ch

Élue l’an dernier en Virginie sur un programme centré sur la baisse du coût de la vie, Spanberger a reproché à la Maison Blanche son manque d’action face à la hausse des dépenses qui pèse sur des millions d’Américains. Elle a également critiqué le renforcement des effectifs de l’ICE dans des villes comme Minneapolis.

Source: CNN

25.02.2026, 06:05 heures

Un chef démocrate dénonce un discours «déconnecté de la réalité»

Un des plus hauts responsables démocrates aux Etats-Unis a dénoncé mardi le discours prononcé par Donald Trump au Congrès, y voyant une illustration de la déconnexion entre le président et la réalité éprouvée par ses concitoyens.

«Les Américains n'ont jamais vu un discours sur l'état de l'Union aussi déconnecté de la réalité», a cinglé dans un communiqué le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, dénonçant «un quotidien marqué par des coûts plus élevés, des logements inabordables, plus de chaos, et plus de corruption».

Source: AFP

25.02.2026, 05:01 heures

Le discours prend fin après près de deux heures d'allocution

Donald Trump conclut son discours fleuve au Congrès, qui a duré 1h47, soit le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé. 

Si Trump a longuement évoqué ce qu'il considère comme des réussites nationales, la plupart des positions de la politique étrangère américaine, comme les négociations de paix en Ukraine ou à Gaza, restent floues. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus