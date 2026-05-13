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Covoiturage aux Etats-Unis
Son passager était bien trop bizarre

Un Californien a été arrêté près de San Francisco pour avoir utilisé un mannequin comme passager afin d'accéder illégalement à une voie de covoiturage. La police a démasqué la fraude.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Le mannequin n'a pas fait illusion très longtemps.
Photo: Police autoroutière de Hayward
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ATS Agence télégraphique suisse

Il avait un mannequin sur le siège passager, mais pas pour un crash test. Un automobiliste californien a été arrêté avec un pantin à bord, pour frauder et emprunter la voie réservée au covoiturage près de San Francisco, a annoncé mardi la police locale.

Les utilisateurs de ce genre de voies «doivent être de vraies personnes, pas votre projet de travaux manuels», a rappelé avec humour la police autoroutière de Hayward sur les réseaux sociaux.

Le petit malin avait quasiment tout prévu: il avait affublé son faux passager, affalé sur le siège, d'un sweat à capuche bleu et d'un chapeau. Mais c'est le manque d'attention aux détails qui l'a trahi, car les policiers ont été intrigués par cette silhouette sans visage.

Abus fréquents

Les bouchons peuvent être infernaux dans la baie de San Francisco et autour de Los Angeles. Pour essayer de fluidifier le trafic et de réduire la pollution atmosphérique, la Californie a mis en place de longue date des files réservées au covoiturage.

Situées à la gauche des voies rapides, elles sont marquées du sigle «HOV», qui désigne en anglais les «véhicules multi-occupants». Mais au quotidien, beaucoup d'automobilistes en abusent sans en avoir le droit.

Selon Caltrans, l'organisme qui gère les autoroutes de l'Etat, les contrevenants risquent une amende de 490 dollars.

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