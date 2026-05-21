Le Parti démocrate publie enfin son rapport sur l’échec Harris-Trump en 2024. Mais ce document très attendu apparaît incomplet et sans vraies conclusions.

Le Parti démocrate publie un rapport lacunaire sur la défaite de Harris en 2024

Le Parti démocrate publie un rapport lacunaire sur la défaite de Harris en 2024

La Maison Blanche a failli à sa mission

AFP Agence France-Presse

Le Parti démocrate américain a publié jeudi un rapport sur les causes de la défaite de Kamala Harris face à Donald Trump en 2024, mais le document – attendu de longue date – s'avère incomplet et n'offre pas de conclusions définitives. «A des fins de transparence totale, je publie le rapport tel que nous l'avons reçu, dans son entièreté, sans modifications ou coupes», a déclaré dans un communiqué le président du Parti démocrate, Ken Martin, qui avait commandé ce rapport après la défaite cuisante de Kamala Harris à la présidentielle.

La vice-présidente était devenue candidate en catastrophe après le retrait précipité de Joe Biden dans la course à sa réélection. Ken Martin faisait face à une pression croissante ces derniers mois au sein du parti et de ses soutiens pour publier ce «post-mortem». Ce rapport «ne répond pas à mes exigences et ne répondra pas aux vôtres, mais je fais ceci parce que les gens ont besoin de pouvoir faire confiance au Parti démocrate et en notre parole», a affirmé Ken Martin dans son communiqué.

Pas de conclusion

Dans le document de près de 200 pages, la section «conclusion» est notamment vide, avec seulement une annotation en rouge vraisemblablement ajoutée par le parti affirmant: «Cette section n'a pas été fournie par l'auteur» du rapport. «Les sources, entretiens, ou données sous-jacents pour nombre des affirmations contenues ici n'ont pas été fournies au Parti démocrate, qui ne peut ainsi pas vérifier indépendamment les thèses soutenues», précise un en-tête.

Selon la chaîne CNN, le consultant démocrate Paul Rivera -un ami de Ken Martin- est à l'origine de ce rapport, sur lequel il aurait travaillé à temps partiel. Ni Joe Biden, ni Kamala Harris, ou de nombreux hauts responsables de la campagne démocrate n'ont été interrogés par Paul Rivera pour son rapport, affirme la chaîne.

Quid de la guerre à Gaza?

N'est pas non plus mentionnée la question du soutien du gouvernement Biden à Israël dans la guerre menée à Gaza, pourtant largement considérée comme l'une des raisons de la désaffection – notamment de l'électorat jeune – envers Joe Biden puis Kamala Harris.

Le rapport dresse cependant un sombre tableau de l'état du Parti démocrate, qui depuis 2008 et la victoire de Barack Obama «a oscillé entre stagnation et régression». Il déplore aussi «une incapacité ou absence de volonté persistante à écouter tous les électeurs».