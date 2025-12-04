Le président vénézuélien a confirmé un appel «cordial» avec Donald Trump, évoquant l'ouverture au dialogue et à la diplomatie. Ce dernier a reconnu la conversation, précisant qu’il s’agissait d’un bref échange et démentant tout nouvel appel depuis.

AFP Agence France-Presse

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a confirmé mercredi avoir eu une conversation téléphonique qualifiée de «cordiale» avec son homologue américain Donald Trump, en pleine crise entre les deux pays. «J'ai conversé avec le président des Etats-Unis. Je peux dire que la conversation s'est déroulée sur un ton respectueux, et même je peux dire qu'elle a été cordiale», a déclaré Maduro à la télévision publique.

«Je vais plus loin... Si cet appel signifie qu'on fait des pas vers un dialogue respectueux, d'Etat à Etat, de pays à pays, bienvenue au dialogue, bienvenue à la diplomatie, car nous rechercherons toujours la paix», a-t-il ajouté. Le président Donald Trump avait admis dimanche cette conversation dont la presse s'était fait l'écho.

Interrogé mercredi par un journaliste lors d'un événement dans le Bureau ovale sur l'efficacité de sa «campagne de pression» sur Maduro, Trump a répondu: «Est-ce que ça fonctionne? Ce n'est pas une campagne de pression, c'est bien au-delà de cela, je pense. Je lui ai parlé brièvement, je lui ai juste dit quelques choses. Nous verrons ce qu'il en adviendra», a-t-il ajouté. Répondant à une question lui demandant s'il avait de nouveau parlé à Maduro depuis l'appel initial, il a démenti une rumeur circulant à Washington: «Non, je ne l'ai pas fait».

Les Américains augmentent la pression sur Caracas

Cette conversation intervient au moment où les Etats-Unis ont intensifié la pression sur le Venezuela avec un important déploiement militaire dans les Caraïbes, des frappes aériennes contre des bateaux de narcotrafiquants présumés en mer, des avertissements sur le transport aérien, et l'évocation récurrente de frappes sur le sol vénézuélien. Maduro a précisé mercredi qu'"il y a environ 10 jours, depuis la Maison Blanche, ils ont appelé le Palais de Miraflores et j'ai eu une conversation téléphonique avec le président Donald Trump. Le monde entier en a parlé».

Comme souvent ces derniers jours, le président vénézuélien a poursuivi en anglais: «Welcome Dialogue! Welcome diplomacy! Welcome the peace! Peace? Yes! War? Never, never in the life!», soit «Bienvenue au dialogue! Bienvenue à la diplomatie! Bienvenue à la paix! La Paix? Oui! La guerre? Jamais, jamais de la vie!».

«J'ai appris, en six ans comme ministre des Affaires étrangères, la prudence diplomatique. J'aime la prudence. Je n'aime pas la diplomatie des micros. Quand il y a des choses importantes, elles doivent se faire en silence, jusqu'à ce qu'elles se réalisent», a-t-il encore commenté.

Donald Trump accuse le Venezuela d'opérer un trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis. Caracas dément et juge que l'objectif véritable de Washington est un changement de régime et la mainmise sur les réserves pétrolières vénézuéliennes.