Face aux menaces de Trump, Maduro n'a plus que trois options

Espace aérien fermé, armada déployée et menaces à la pelle: Trump ne cesse d'accentuer la pression sur le Venezuela. A Caracas, la marge de manoeuvre se réduit. Voici les trois scénarios auxquels le président vénézuélien Nicolas Maduro doit maintenant se préparer.

Chiara Schlenz

Ce week-end, le président américain Donald Trump a annoncé la « fermeture» de l’espace aérien vénézuélien – une mesure sans définition militaire précise, mais au signal politique évident. Dans le même temps, une flotte américaine inhabituellement importante s’est approchée des côtes du Venezuela.

Officiellement, l’opération vise à lutter contre le trafic de drogue. Mais les intentions réelles des Etats-Unis sont difficiles à cerner. Une récente révélation est venue renforcer cette impression: Donald Trump se serait entretenu par téléphone avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro, alors qu'il n'avait eu de cesse de le menacer jusque-là.

Aucun des deux chefs d'Etat n'a révélé le contenu de cette conversation secrète. Nicolás Maduro a même disparu de la scène publique durant les jours qui ont suivi. Cette situation n'a rien d'anodin: les Etats-Unis misent délibérément sur l'incertitude et ne se limitent pas à renforcer la pression militaire.

Comment en est-on arrivé-là?

La confrontation actuelle résulte d’une dynamique engagée depuis plusieurs mois. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, Washington a annulé presque tous les assouplissements décidés par l’administration précédente vis-à-vis de Caracas: fin des avantages pétroliers, sanctions renforcées, pression accrue sur le cercle rapproché de Nicolás Maduro.

Parallèlement, les Etats-Unis se sont mis à frapper en haute mer des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue, sans fournir de preuves suffisantes pour justifier de telles interventions. Le gouvernement vénézuélien a dénoncé des actions illégales et s’est appuyé sur les nombreuses victimes dans l'espoir d'exercer une pression internationale contre Washington.

L’administration américaine a beau affirmer agir au nom de la lutte antidrogue, la base juridique de ces opérations reste contestée. Même au Congrès, le doute grandit. La stratégie de Trump paraît contradictoire: multiplier les menaces tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Pour le Venezuela, cette ambiguïté rend la situation quasiment impossible à anticiper, et c’est précisément ce qui la rend si dangereuse. Le président Nicolás Maduro n'a, lui, plus d'autres choix que de se préparer aux trois scénarios suivants.

Scénario 1 – Une attaque militaire limitée

Une attaque ciblée des Etats-Unis est actuellement considérée comme le scénario le plus probable. La présence massive de la marine, la fermeture de l'espace aérien et les indications toujours plus claires de Trump laissent penser que Washington prépare tout au moins une opération limitée.

Une telle frappe pourrait toucher des infrastructures que les Etats-Unis considèrent comme faisant partie de réseaux criminels. Politiquement, ce serait un moyen d'affaiblir Nicolás Maduro sans se risquer à une longue opération. Mais la réaction du Venezuela reste imprévisible: le régime pourrait renforcer l'état d'urgence, agir de manière plus répressive sur le plan intérieur ou même mobiliser des alliés internationaux. L'issue de ce scénario est incertaine.

Scénario 2 – Un Changement de pouvoir par la pression

Selon des informations relayées par la chaîne CNN, Washington aurait proposé à Nicolás Maduro de quitter le pays en toute sécurité s'il démissionnait immédiatement, ce que Caracas aurait refusé. En contrepartie, le Venezuela aurait posé les conditions suivantes: amnistie internationale pour Nicolás Maduro et son entourage, ainsi qu'un contrôle partiel des forces armées.

Washington ayant rejeté ces points, Caracas aurait tenté d'initier une nouvelle conversation téléphonique, mais n'aurait pas obtenu de réponse.

Un changement de régime sans intervention militaire ne serait réaliste que si l'ensemble des structure de pouvoir du pays étaient détruites. Mais l'armée vénézuélienne – malgré sa faiblesse économique, son manque d'équipement et la corruption qui la gangrène à interne – demeure fermement liée à Maduro et n'est guère incitée à s'engager dans une transition des plus risquées.

Scénario 3 – Une fuite ou un retrait tactique

L'absence de Nicolás Maduro pendant plusieurs jours a alimenté les spéculations sur une éventuelle fuite à l'étranger. Sa réapparition a beau avoir rassuré dans l'immédiat, elle n'a pas fait taire les spéculations.

Il n'empêche: un exil brutal semble actuellement improbable. Le gouvernement cherche plutôt à gagner un maximum de temps. Sa stratégie? Chercher le dialogue, examiner les revendications, garder un maximum d'options ouvertes. Le tout sans mettre en danger son propre pouvoir.