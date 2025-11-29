DE
FR

Nouvelle escalade
Trump augmente la pression sur le Venezuela et condamne son espace aérien

Le président Trump déclare l'espace aérien vénézuélien «entièrement fermé». Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une intensification de la pression américaine sur le Venezuela, incluant un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Trump s'en prend une nouvelle fois au Venezuela.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a lancé samedi un avertissement selon lequel l'espace aérien au-dessus et à proximité du Venezuela devait être considéré comme «entièrement fermé», dans le cadre de sa confrontation croissante avec le dirigeant de gauche Nicolas Maduro.

«A toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains,» a écrit Trump sur son réseau Truth Social, «veuillez considérer L'ESPACE AÉRIEN AU-DESSUS ET AUTOUR DU VENEZUELA COMME ENTIÈREMENT FERMÉ». Le président américain n'a pas donné de détails.

Aucune preuve fournie

Cette déclaration intervient alors que l'administration Trump, dans sa lutte contre les cartels de la drogue, intensifie la pression sur le Venezuela avec un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes, incluant le plus grand porte-avions du monde.

A lire aussi
Caracas dénonce des «mensonges» de Washington
La crise se poursuit
Caracas dénonce des «mensonges» de Washington
Trump aurait fait son choix, la chute de Nicolás Maduro est-elle imminente?
«Nouvelle» phase au Venezuala
Trump aurait fait son choix, la chute de Nicolás Maduro est-elle imminente?

Si Washington affirme que l'objectif est de réduire le trafic de drogue, Caracas insiste sur le fait que le véritable but est un changement de régime. Les forces américaines ont mené des frappes contre plus de 20 navires soupçonnés de trafic de drogue vénézuéliens dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique Est depuis début septembre, tuant plus de 80 personnes.

Washington n'a pas encore fourni de preuves que les navires ciblés étaient utilisés pour le trafic de drogue ou représentaient une menace pour les États-Unis. Et les tensions régionales se sont intensifiées en raison de cette campagne et du renforcement militaire qui l'accompagne. Le «New York Times» a rapporté vendredi que Trump et Maduro s'étaient récemment entretenus par téléphone et avaient discuté d'une possible rencontre aux États-Unis.

La veille, le président américain avait déclaré que ses forces allaient très bientôt commencer à cibler des «trafiquants de drogue vénézuéliens» lors d'opérations terrestres, accentuant encore la pression sur Caracas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus