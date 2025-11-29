Le président Trump déclare l'espace aérien vénézuélien «entièrement fermé». Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une intensification de la pression américaine sur le Venezuela, incluant un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes.

Trump augmente la pression sur le Venezuela et condamne son espace aérien

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a lancé samedi un avertissement selon lequel l'espace aérien au-dessus et à proximité du Venezuela devait être considéré comme «entièrement fermé», dans le cadre de sa confrontation croissante avec le dirigeant de gauche Nicolas Maduro.

«A toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains,» a écrit Trump sur son réseau Truth Social, «veuillez considérer L'ESPACE AÉRIEN AU-DESSUS ET AUTOUR DU VENEZUELA COMME ENTIÈREMENT FERMÉ». Le président américain n'a pas donné de détails.

Aucune preuve fournie

Cette déclaration intervient alors que l'administration Trump, dans sa lutte contre les cartels de la drogue, intensifie la pression sur le Venezuela avec un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes, incluant le plus grand porte-avions du monde.

Si Washington affirme que l'objectif est de réduire le trafic de drogue, Caracas insiste sur le fait que le véritable but est un changement de régime. Les forces américaines ont mené des frappes contre plus de 20 navires soupçonnés de trafic de drogue vénézuéliens dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique Est depuis début septembre, tuant plus de 80 personnes.

Washington n'a pas encore fourni de preuves que les navires ciblés étaient utilisés pour le trafic de drogue ou représentaient une menace pour les États-Unis. Et les tensions régionales se sont intensifiées en raison de cette campagne et du renforcement militaire qui l'accompagne. Le «New York Times» a rapporté vendredi que Trump et Maduro s'étaient récemment entretenus par téléphone et avaient discuté d'une possible rencontre aux États-Unis.

La veille, le président américain avait déclaré que ses forces allaient très bientôt commencer à cibler des «trafiquants de drogue vénézuéliens» lors d'opérations terrestres, accentuant encore la pression sur Caracas.