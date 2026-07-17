La fumée des feux de forêt qui ravagent des régions isolées de l’Ontario, au Canada, gagne jeudi le nord-est des États-Unis et New York. Des millions de personnes sont exposées à une forte dégradation de la qualité de l’air en raison de ces incendies.

La fumée des incendies canadiens étouffe le nord-est des Etats-Unis

La fumée des incendies canadiens étouffe le nord-est des Etats-Unis

ATS Agence télégraphique suisse

La fumée issue des feux de forêt qui font rage dans des zones reculées de la province canadienne de l'Ontario s'étend jeudi vers le nord-est des Etats-Unis et New York. Elle expose des millions de personnes à une qualité de l'air très dégradée.

Après des images de Toronto plongée mercredi dans une atmosphère d'un jaune apocalyptique, ce sont désormais les Etats du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et de l'Illinois, frontaliers du Canada, qui sont particulièrement affectés, et un épais brouillard planait sur New York. Selon les données collectées par la société IQAir, Minneaopolis, Détroit et Chicago arrivent jeudi après-midi en tête du classement des villes les plus polluées au monde.

Un match de football, qui devait se tenir jeudi soir à Chicago devant un public d'environ 40'000 personnes, a été annulé par les autorités du fait de la mauvaise qualité de l'air, quelques jours seulement avant la finale du Mondial-2026 prévue dimanche dans le New Jersey. L'air de la région de New York va atteindre un seuil qualifié de «dangereux pour la santé» en raison des particules fines issues des incendies, alertent les autorités, qui encouragent les habitants à passer le plus de temps possible à l'intérieur.

«Cela pourrait constituer le pire événement de fumée à New York depuis 2023, et la situation va être étroitement surveillée», a souligné la municipalité. Des masques sont distribués dans les bibliothèques et les gares. En 2023, le ciel de la ville avait pris une teinte orange qui avait marqué les habitants, et l'indice de qualité de l'air avait atteint le niveau dangereux de 465.

«Une sensation d'oppression dans la poitrine»

Une valeur déjà dépassée jeudi à Détroit, Chicago et Toledo (Ohio), qui affichaient des niveaux autour des 700, selon l'outil de suivi de l'Agence américaine de protection de l'environnement. «Nous avons une sensation d'oppression dans la poitrine», a déclaré à l'AFP Erin Lucey, employée dans une ferme de légumes biologiques du centre-sud du Wisconsin (nord des Etats-Unis).

«Si les gens étaient dehors comme nous et voyaient à quoi tout cela ressemble, s'ils n'avaient pas le confort de la climatisation, nous ferions des changements beaucoup plus rapides pour lutter contre la crise climatique», souligne la travailleuse de 38 ans, qui a passé la matinée sous une chaleur harassante et un filtre de fumée. Ces mauvaises conditions devraient se prolonger jusqu'à vendredi au moins, préviennent les autorités de l'Etat américain du Michigan, situé au sud de l'Ontario.

1,9 million d'hectares ont déjà brûlé cette année

Ces incendies n'ont causé pour l'heure aucune victime. Mais les autorités de l'Ontario ont formellement demandé jeudi de l'aide supplémentaire au gouvernement fédéral canadien, notamment en matière de moyens aériens pour les évacuations de localités reculées.

«Nous nous tenons prêts et nous fournirons tout l'appui complémentaire nécessaire», a déclaré jeudi le Premier ministre Mark Carney. Si aucun bilan des dommages n'a jusqu'alors été communiqué, deux nouvelles localités ont été évacuées mercredi soir dans la province, s'ajoutant aux 13 évacuées au cours de la journée. «Plus de 150 équipes de pompiers travaillent en permanence pour protéger les habitants des incendies» a précisé jeudi le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, sur le réseau social X.

Les autorités ontariennes ont invité jeudi les habitants du nord-ouest de la province à préparer des sacs d'urgence contenant des produits de première nécessité dans l'éventualité de nouvelles évacuations. Selon les dernières statistiques officielles canadiennes, la saison des feux de forêt a été jusqu'ici beaucoup moins dramatique dans le pays qu'en 2023, année record, et 2025. Mais sur ce territoire immense, 1,9 million d'hectares ont déjà brûlé cette année, soit une superficie s'approchant de celle de la Slovénie.