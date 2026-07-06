AFP Agence France-Presse
Le super-typhon Bavi qui frappe lundi les Mariannes du Nord a provoqué des «dégâts majeurs» sur l'île de Rota, la plus méridionale de cet archipel américain de l'océan Pacifique, selon les autorités.
«Nous tenons bon. Nous subissons actuellement des vents violents et des inondations ici», a déclaré Lou Rosario, porte-parole du centre opérationnel de la mairie de Rota. «Certaines personnes signalent déjà des dégâts majeurs», a-t-elle ajouté.
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