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Vents violents et inondations
Le super-typhon Bavi a provoqué des «dégâts majeurs» sur l'île américaine de Rota

Le super-typhon Bavi frappe les Mariannes du Nord et cause d'importants dégâts sur l'île américaine de Rota, dans le Pacifique. Les autorités font état de vents violents, d'inondations et de premiers signalements de destructions majeures.
Publié: il y a 9 minutes
Le super-typhon Bavi est un cyclone tropical extrêmement puissant, formé dans le nord-ouest de l'océan Pacifique.
Photo: NOAA via AP
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AFP Agence France-Presse

Le super-typhon Bavi qui frappe lundi les Mariannes du Nord a provoqué des «dégâts majeurs» sur l'île de Rota, la plus méridionale de cet archipel américain de l'océan Pacifique, selon les autorités.

«Nous tenons bon. Nous subissons actuellement des vents violents et des inondations ici», a déclaré Lou Rosario, porte-parole du centre opérationnel de la mairie de Rota. «Certaines personnes signalent déjà des dégâts majeurs», a-t-elle ajouté. 

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